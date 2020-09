Êtes-vous réellement prudent sur la route?

Les acteurs du milieu scolaire redoublent actuellement d’ardeur pour fournir un cadre d’apprentissage sécuritaire aux enfants... et si nous prolongions cette sécurité jusque dans la rue?

Pour cette rentrée scolaire qui a tout d’exceptionnel, la Ville de Québec invite les usagers de la route à adopter un comportement exemplaire: aux abords des écoles, faisons preuve de courtoisie!



Une solution qui nous appartient

Depuis plusieurs années, et à l’aide de l’application d’une Stratégie de sécurité routière ambitieuse, la Ville de Québec veille à rendre les rues résidentielles et les zones scolaires plus sécuritaires.

Pensons par exemple au projet d’ajouter de nouveaux trottoirs pour un montant de 25 M$ en cinq ans, à l’installation de panneaux lumineux affichant les limites de vitesse ou encore au travail de prévention et de surveillance accrue des zones scolaires par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Or, pour que ces efforts portent véritablement leurs fruits, l’appui des citoyens est indispensable. C’est pourquoi la Ville de Québec nous convie à prioriser la sécurité des enfants et à adopter un comportement exemplaire lorsque nous sommes sur la route.

À l’heure de la rentrée, portons attention...

Aux enfants qui marchent

60% des enfants habitent à moins d’un kilomètre de leur école. Ils sont donc nombreux à marcher dans les rues résidentielles pour s’y rendre.

Soyons courtois et ralentissons dans ces secteurs.

Aux limites de vitesse

À Québec, la limite de vitesse est de 30 km/h dans une zone scolaire. Qu'on soit pressé ou non, prenons le temps de suivre ces indications.

Aux zones de débarcadère

En s’arrêtant à proximité des établissements scolaires, recherchons les zones de débarcadère et évitons les arrêts en double file.

Veillons aussi à ne pas occuper les zones de stationnement des autobus scolaires. Nous garantirons ainsi aux petits la chance de monter et de descendre des véhicules en toute sécurité.

Aux signes d’arrêt

Qu’il s’agisse du panneau tenu par le brigadier ou de celui déployé par l’autobus scolaire, les signes d’arrêt commandent aux automobilistes de complètement s’immobiliser.

Rappelons-nous qu’ils assurent aux enfants (qui souvent ne sont pas très grands) d’être visibles et d’effectuer un déplacement sécuritaire.

Aux passages pour piétons

Montrons l’exemple aux enfants du quartier. Au moment de traverser la rue à pied, empruntons les passages pour piétons et les intersections.

De même, lorsque nous sommes en auto ou à vélo, rappelons-nous qu’un véhicule doit toujours céder le passage à une personne qui s’engage dans le passage pour piéton.

Gardons en tête que les enfants sont les conducteurs de demain. Montrons-leur, dès aujourd’hui, les bonnes pratiques à adopter.

Pour cette nouvelle année scolaire, devenons bons élèves: ralentissons dans les zones scolaires et résidentielles. Contribuons à nos quartiers où il fait bon vivre en faisant preuve de courtoisie sur la route.

Pour plus d’informations ou pour connaître toutes les actions qui seront mises de l’avant dès 2020, consultez la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 de la Ville de Québec.

Bonne route vers la rentrée!