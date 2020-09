SIDELEAU RIOUX, Antoinette



À l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 29 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Antoinette Sideleau, épouse de feu Even Rioux.Elle laisse dans le deuil ses fils Louis-Charles (Manon Bourgault), Philippe (Jean Mathieu) et Guy, ses trois petits-enfants Charles-Even, Samuel et Victoria ainsi que ses soeurs, ses neveux et ses nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille vous accueillera le vendredi 11 septembre 2020 de 9h30 à 10h30 en la:4080 boul. Saint-Martin O.Laval, QC H7T 1C1Les funérailles auront lieu à 10h30.Votre sympathie peut se témoigner par des dons commémoratifs à la Société Québécoise de la Déficience Intellectuelle en consultant le site internet suivant:www.sqdi.ca/fr/donner/faire-un-don