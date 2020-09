WEIR, Gérard



C'est avec le coeur brisé que nous annonçons le décès de M. Gérard Weir le 27 août 2020. Il est parti rejoindre sa soeur Marguerite et ses parents Robert et Fernande Weir.Grand-papa dévoué et généreux, il laisse dans le deuil son épouse Hélène, son fils bien-aimé Robert (Linda), ses petits-enfants Audrey et Olivier ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 5 septembre, de 12h à 17h, au complexe funéraire:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire - AQDM.