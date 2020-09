Gerry Boulet, «Toujours vivant» sur QUB musique

MONTRÉAL – Le journaliste Dominic Tardif retrace la vie et la carrière du légendaire rockeur québécois Gerry Boulet dans une série balado «augmentée», intitulée «Toujours vivant», qui sera disponible sur QUB musique au lendemain de la fête du Travail.

La plateforme d’écoute en continu de Québecor dévoilera les 8, 14, 21 et 28 septembre les épisodes de «Toujours vivant», dont le titre réfère à l’une des chansons les plus célèbres de Gerry Boulet.

Par série balado «augmentée», on entend que les différentes capsules seront entrecoupées de pistes musicales complètes, accompagnatrices du récit, pour créer une expérience audio immersive et unique.

De ses années de gloire dans Offenbach jusqu’à son décès prématuré, à 44 ans, le 18 juillet 1990, en passant par son ascension au sein de différents groupes yéyé et l’enregistrement de son ultime album, «Rendez-vous doux», Dominic Tardif entreprend de brosser un portrait du «vrai» Gerry Boulet, alias Gérald Boulet de son vrai nom, dans «Toujours vivant».

Des témoignages de ceux et celles qui l’ont côtoyé de près (son frère Denis Boulet, les ex-Offenbach Pierre Harel et Breen LeBoeuf, le parolier Pierre Huet, l’auteur-compositeur Stéphane Venne, le journaliste et parolier Marc Desjardins, la poète Denise Boucher et la chanteuse Marjo) viennent agrémenter la discussion de souvenirs et d’anecdotes.

On accède à QUB musique au qubmusique.ca. Les membres qui s’abonnent maintenant au service bénéficient d’un mois d’essai gratuit. L’abonnement se détaille ensuite à 11,99 $ par mois, mais les clients de la téléphonie mobile résidentielle membres du programme privilège Vidéotron Plus ont droit à un prix spécial de 4,99 $ par mois, pour une durée de 24 mois.