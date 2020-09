La Cité Mirabel pourrait accueillir un vaste complexe aquatique

La Cité Mirabel pourrait se doter d’un complexe aquatique de classe mondiale permettant un accès à l’eau toute l’année durant.

C’est ce qu’a confirmé à l’Agence QMI le promoteur de ce vaste quartier mixte, Ray Junior Courtemanche. «On veut réaliser le plus grand parc aquatique au Canada, même au monde», a-t-il relaté.

«Il y aurait une plage, des glissages d’eau, une rivière à tube, une piscine à vague et même des maisons sur pilotis, a ajouté l’homme d’affaires. On parle d’un projet de 150 millions $, incluant un hôtel. On n’a pas encore fait de demande de permis, car le montage financier n’est pas bouclé, il faut encore trouver des partenaires.»

Plus de bureaux

La Cité Mirabel est par ailleurs en train d’ériger un deuxième édifice commercial disposant de 300 000 pieds carrés, sur cinq étages.

«Ce n’est pas vrai que toutes les entreprises vont demeurer en télétravail, a dit M. Courtemanche. On veut profiter de la relance de l’économie et du fait que les tours de bureaux à Montréal sont moins occupées pour soumettre aux entreprises qu’elles peuvent avoir des bureaux satellites, notamment chez nous. Ça améliore la qualité de vie pour les travailleurs et pour les clients, ça réduit aussi le trafic pour ceux qui n’ont pas le choix de se déplacer.»

Une université à la Cité Mirabel?

Les ambitions de Ray Junior Courtemanche ne s’arrêtent pas à ériger des habitations, des commerces et des bureaux. Il a déjà créé une clinique complète et souhaite maintenant attirer une université à la Cité Mirabel, campus qui pourrait disposer de terrains de baseball et de soccer.

«Les gens sont tannés de voir juste des commerces, il faut créer de la mixité, du renouveau. Ça pourrait être une université de la science ou de l’aéronautique», a suggéré M. Courtemanche.

Un centre de perfectionnement de soccer par Ali Gerba

En plus du complexe aquatique et d’un éventuel campus, la Cité Mirabel accueillera un centre de perfectionnement de soccer intérieur, projet porté par l’ancien joueur Ali Gerba qui a notamment évolué avec l’Impact de Montréal.

«On l’a rencontré il y a un mois et on a signé nos ententes. Il reste à réaliser le financement pour le bâtiment, qui sera neuf et situé en face de la clinique», a confié Ray Junior Courtemanche.

Prolongement du REM

Avec tous ces projets sur la table et un lien par autobus à venir avec la station du train de banlieue de Saint-Jérôme dans le secteur Saint-Janvier, l’homme d’affaires se plaît également à rêver d’un éventuel prolongement du Réseau express métropolitain (REM) jusqu’à l’Aérocité internationale de Mirabel. L’ancien aéroport aurait ainsi le fameux lien ferroviaire dont il n’a jamais été doté quand il était en exploitation.

«Ça enlèverait de la pression sur les autoroutes 13 et 15, ça réduirait la pollution et le nombre d’accidents», a indiqué M. Courtemanche.

La Cité Mirabel poursuit par ailleurs la construction de son volet résidentiel. Elle est en train de bâtir le complexe locatif 7sens, la première tour de condos Skyblü et des maisons de ville. La construction de la deuxième tour Skyblü doit se mettre en branle le 6 janvier prochain.