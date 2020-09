La NCAA ou la LNH pour Cole Caufield

L’espoir du Canadien Cole Caufield voudrait joindre immédiatement la formation montréalaise advenant l’annulation de la prochaine saison dans la NCAA en raison de la pandémie de COVID-19.

C’est ce qu’il a confié mardi au site The Athletic.

Le circuit universitaire américain n’a toujours pas statué concernant la prochaine saison et une annulation de ses compétitions sportives est tout à fait possible compte tenu des risques liés au nouveau coronavirus. Cette avenue empêcherait Caufield de disputer sa deuxième campagne avec les Badgers de l’Université Wisconsin.

L’option de joindre les Greyhounds de Sault Ste. Marie dans la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL), l’équipe qui détient ses droits dans la Ligue canadienne de hockey, ne plait pas vraiment à Caufield.

«Je ne pense pas que ce soit une très bonne option pour moi, a indiqué Caufield à The Athletic. À l’université, je peux jouer contre des gars plus âgés et tout ça, et je ne pense pas que l’OHL me préparerait suffisamment. Donc, si la saison universitaire n’a pas lieu, je pense que la meilleure option serait de signer [avec le Canadien].»

Caufield a été choisi le joueur de première année par excellence de la conférence Big Ten de la NCAA au terme de la dernière saison. Le hockeyeur de 19 ans a inscrit 19 buts et 17 mentions d’aide pour 36 points en autant de rencontres avec les Badgers.

L’Américain a été le choix de premier tour, le 15e au total, du Canadien au repêchage de 2019 de la Ligue nationale de hockey.