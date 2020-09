La statue dont personne (ou presque) ne veut

Quelques hauts cris réclament la restauration et réinstallation rapide de la statue brutalement déboulonnée de John A. Macdonald. Rappelons qu’elle trônait depuis 125 ans à la place du Canada, au centre-ville de Montréal.

La réalité est cependant moins miséricordieuse pour le premier premier ministre du Canada. C’est pourquoi, comme je l’écrivais hier, il serait sage de ne pas éviter un débat public sur la suite des choses.

Assurons-nous toutefois d’élargir le sujet. Veut-on continuer à honorer d’un monument certains de nos héros passés dont le bilan serait particulièrement déshonorant ? Ou veut-on les conserver pour ne pas édulcorer le passé ?

Avec ses multiples politiques dirigées contre les Autochtones, les Canadiens français, les Asiatiques et les Métis – incluant la pendaison de Louis Riel –, le bilan de Macdonald est gênant et déshonorant.

C’est pourquoi, comme le rappelait si bien hier Jean-François Nadeau du Devoir, même l’installation de sa statue à Montréal en 1895 s’était faite dans la plus grande des controverses.

Depuis, d’autres statues de Macdonald à travers le pays en ont pris pour leur rhume. Alors, que faire ?

Que faire ?

La mairesse Valérie Plante propose une « réflexion ». Devrait-on réinstaller cette statue, la déménager dans un musée ou ailleurs ?

Posons l’hypothèse qu’elle serait éventuellement déménagée. Auquel cas, par quoi pourrait-elle être remplacée ? Les bonnes idées ne manqueraient pas. Mon humble suggestion est celle-ci.

Pourrait-on y déménager le monument aux Patriotes qui, juché au coin de l’avenue De Lorimier et de la rue Notre-Dame, échappe à la vue depuis longtemps ?

On l’appelle La Liberté aux ailes brisées. Cette magnifique statue fut réalisée il y a un siècle par le sculpteur Alfred Laliberté – quel nom prédestiné pour une telle œuvre.

On y voit un personnage féminin ailé brandir ses chaînes brisées vers le ciel. Le symbole est puissant.

Bouleversante et grandiose, elle honore les douze patriotes pendus en 1839 par les autorités britanniques au même endroit dit du Pied-du-Courant.

Liberté et démocratie

Or, à moins de s’y rendre volontairement, on peut passer toute sa vie à Montréal sans jamais l’avoir vue pour vrai et de près.

Le Québec doit pourtant beaucoup au courage et à l’intelligence des Patriotes. Leur combat fut noble – celui d’une plus grande liberté, pour la nation et pour un régime politique démocratique.

Si ce monument remplaçait un jour celui de Macdonald, on lui donnerait enfin toute sa visibilité et son plein sens historique. Lequel est aussi résolument moderne.

Sauf dans les dictatures, on ne remplace pas un monument existant à la légère. Le sort de la statue de Macdonald exigera donc qu’on y réfléchisse avec sérieux.

La remplacer par le monument aux Patriotes d’Alfred Laliberté poserait un geste solennel de reconnaissance et de pédagogie pour les générations à venir.

Le combat pour la liberté n’est-il pas tout d’abord intemporel et universel ?

L’endroit serait d’autant bien choisi que, tout près de la statue déboulonnée de Macdonald, se trouvait jadis le cimetière Saint-Antoine, où les dépouilles des Patriotes pendus auraient été enterrées à l’origine.

Comme quoi, l’Histoire sait encore manier l’ironie.