Leonard Fournette rejoint Tom Brady et sa bande

Le porteur de ballon Leonard Fournette, qui était joueur autonome, a accepté une offre d’un an de 3,5 millions $ avec les Buccaneers de Tampa Bay, mercredi soir.

C’est ce qu’a rapporté le réseau ESPN.

Sa libération surprise par les Jaguars de Jacksonville lundi avait fait couler beaucoup d’encre et le nom du joueur de 25 ans a rapidement été lié à plusieurs autres formations de la NFL.

Plus tôt cette année, les «Jags» avaient choisi de ne pas se prévaloir de l’option pour la cinquième année prévue au contrat du porteur de ballon. L’équipe avait préalablement tenté d’échanger Fournette, mais sans succès.

En Floride, le choix de premier tour (quatrième au total) des Jaguars en 2017 fera bien entendu équipe avec le quart-arrière Tom Brady et le reste de sa bande. Il devrait d’ailleurs former un duo avec Ronald Jones II pour transporter le ballon.

En trois saisons dans le circuit Goodell, Fournette a amassé 2631 verges et 17 touchés par la course. Il a également capté 134 passes pour 1009 verges et deux majeurs.