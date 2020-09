Manifestation virtuelle pour le maintien à domicile

TROIS-RIVIÈRES – Des dizaines de personnes handicapées ont manifesté en ligne mercredi pour que les aides à domiciles aient de meilleurs salaires.

À un taux horaire de 15 $ de l'heure, il devient presque impossible de recruter des aides à domicile. C'est près de 10 $ de moins que ce qu'offre le gouvernement aux 10 000 préposés qu'il a récemment embauché pour travailler en CHSLD.

Alain Gaudet, un Trifluvien qui se bat depuis des années pour ne pas aller en CHSLD, était parmi eux. «La qualité de vie, ce n'est pas juste aux travailleurs du système, c'est aussi aux travailleurs du maintien à domicile qui sont sous-représentés», a-t-il affirmé.

Pour lui, c'est une question de justice et d'égalité. «J'ai la chance d'avoir des levées de fond que j'organise avec mon ami Mike Ward, et ça me permet d'offrir 17 $ de l'heure. Mais même à 17 $ de l'heure, j'ai de la misère à avoir des gens», a-t-il poursuivi.

M. Gaudet déplore d'ailleurs que le premier ministre François Legault n'ait pas daigné rencontrer Jonathan Marchand, qui a campé cinq jours et cinq nuits dans une cage devant l'Assemblée nationale au mois d'août, pour sensibiliser le gouvernement à l'importance du maintien à domicile.

«Il va falloir que le gouvernement investisse dans le maintien à domicile, sinon on va se tous se retrouver en CHSLD parce qu'on n'aura plus de services», a souligné Sylvie Séguin, une des organisatrices.