Noovo met en branle sa toute première série de fiction : Contre-offre

Il y aura des séries de fiction originales à Noovo. Il y aura aussi de vrais bulletins de nouvelles. Mais pas tout de suite.

Le lancement de programmation de l’ancien V a été marqué par plusieurs annonces importantes mercredi. Des projets ambitieux qui piquent la curiosité. Mais aucun d’entre eux ne prendra l’antenne avant 2021.

La pandémie de COVID-19, qui a paralysé la production télé pendant plusieurs mois plus tôt cette année, est responsable pour l’absence de titres inédits en fiction au calendrier automnal du diffuseur. La direction a toutefois annoncé qu’elle avait commencé les tournages de Contre-offre, sa toute première série originale. Produite par Pixcom (Alerte Amber, La faille), cette comédie mettra en vedette Marie-Soleil Dion, Emmanuelle Lussier-Martinez, Normand D’Amour, Pierre-Yves Cardinal, Noémie O’Farrell et Antoine Vézina. On y suivra un groupe dysfonctionnel d’agents immobiliers qui tentent de garder la tête hors de l’eau. Une diffusion est prévue cet hiver.

D’autres tournages devraient se mettre en branle sous peu, nous a-t-on assuré.

La grille d’automne de Noovo en fiction n’est pas inintéressante pour autant. Au contraire. Les séries Transplanté (avec Laurence Leboeuf et Ayisha Issa), Cardinal (avec Karine Vanasse) et Pour toujours plus un jour (avec Pier-Luc Funk et Catherine Brunet) valent toutes le détour si vous ne les avez pas déjà vues sur CTV, Vrak, Super Écran ou Crave.

(Parlant de Transplant, la série a connu un très bon départ aux États-Unis. Son premier épisode a rallié 4 millions de téléspectateurs mardi soir à NBC.)

PHOTO COURTOISIE

Des salles de nouvelles

Officiellement acquise par Bell Média avril, en plein confinement, Noovo présentera de vrais bulletins d’information au printemps. Des studios de nouvelles seront construits à Montréal et Québec. Des équipes seront également mises sur pied à Sherbrooke et Saguenay et Trois-Rivières.

Le directeur de l’information, Jean-Philippe Pineault, anciennement de Cogeco, a décrit l’opération comme «la plus grande embauche de journalistes depuis plusieurs années». Noovo, qui souhaite rivaliser avec Radio-Canada et TVA, n’a toutefois pas voulu donner plus de précisions quant au nombre.

Plus large public

Alors que V visait les 18-35 ans, Noovo élargit sa cible. Sans donner d’objectif chiffré, la chaîne souhaite également augmenter ses parts de marchés, qui tournent actuellement autour de 4 % à 5 %.

Elle pense y arriver en proposant – dès septembre – des émissions comme La semaine des 4 Julie, Ce soir on char et Occupation double, qui sera tournée dans Lanaudière. Les premières images du Prochain stand-up, un concours pour jeunes humoristes animé par Marie-Lyne Joncas et jugé par Louis Morissette, Mariana Mazza et P-A Méthot, semblaient prometteuses.

Avis aux fans d’Un souper presque parfait : en raison du coronavirus, aucune nouvelle émission n’a été enregistrée. Noovo a donc choisi des diffuser les meilleurs moments des 10 premières saisons. Pour ce qui est d’À table avec mon ex, tous les épisodes seront inédits. Certains mettront en vedette des couples révolus d’OD d’Afrique du Sud, comme Karl et Ophelia, et Kevin et Camille.

Cet hiver, on attend également L’amour est dans le pré avec Katherine Levac (en remplacement de Marie-Ève Janvier) et Big Brother Célébrités.

Un grand spectacle enregistré au Centre Bell samedi et rassemblant une trentaine d’artistes sera présenté lundi à 20 h pour lancer la saison.