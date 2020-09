Personne n’a le droit de te voler ta vie

Je suis une personne d’agréable compagnie. Du moins, c’est ce qu’on m’a toujours laissé entendre. Mère divorcée depuis 25 ans avec une fille mariée et mère, j’ai pris ma retraite de mon travail il y a deux ans. Depuis, je consacre une bonne partie de mon temps au bénévolat.

Je vous écris parce que je traverse un passage difficile, et que j’aimerais avoir votre opinion sur ce qui m’arrive pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans ce que j’ai fait pour en être arrivée où je suis en ce moment. J’avais décidé il y a deux ans, en quittant mon emploi à 63 ans, de faire du ménage dans ma vie. Je me sentais envahie par des parasites qui me bouffaient mon temps et mes énergies.

Quand j’ai quitté mon boulot, je m’attendais à ce que mes collègues de bureau prennent de mes nouvelles de temps en temps, mais il n’en fut rien. À part une qui m’a appelée six mois plus tard et que j’ai retournée comme une crêpe quand elle m’a dit que cela aurait été à moi de les appeler vu que j’étais désormais totalement disponible, et pas elles. Le tri était donc facile à faire, puisque toutes m’ont mise de côté, y compris celle qui venait de m’appeler et qui fut insultée par ce qu’elle appelait « mon manque d’accueil ».

Cette violente réaction s’est répétée de la part de trois de mes meilleures amies qui m’ont mise sur la touche, après leur avoir dit à chacune que je voulais bien les revoir, mais à la condition qu’elles cessent de toujours ne s’adresser à moi que quand elles avaient besoin d’aide. J’espérais plus de considération, et au lieu de ça, je me suis retrouvée sans amie, puisqu’elles ont cessé de prendre de mes nouvelles et de me voir.

Pour finir le portrait, juste avant la crise du coronavirus, j’avais prévenu ma fille et son conjoint que je ne garderais désormais leurs enfants qu’en cas d’extrême urgence. Ils pouvaient considérer fini le temps où ils pouvaient débarquer chez moi à l’improviste pour me demander de garder les petits pour 48 heures. Avec comme résultat qu’ils sont en maudit contre moi et qu’ils ne me donnent plus de nouvelles ou à peine.

Comment se fait-il qu’une personne empathique comme moi se retrouve toute seule à partir du jour où elle décide de se faire respecter ? Comme j’ai toujours enduré sans rien dire, probablement que tout le monde considère que ne n’ai plus droit à la parole. Qu’en pensez-vous ?

Déboussolée

Vous parlez de réaction violente de la part des autres, mais il semble que vous ayez pris le même chemin en voulant mettre vos limites. C’est normal de mettre des limites à ceux et celles qui abusent, mais le ton et l’approche pour le faire doivent conserver une certaine mesure.

Peut-être avez-vous encaissé trop longtemps, et au lieu de prendre sur vous pour dire à tout ce monde leurs quatre vérités, vous avez explosé ? Il serait temps de relativiser et de prendre le temps de vous expliquer calmement avec chacune d’entre elles si vous voulez renouer avec votre cercle.