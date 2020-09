Les gestes de vandalisme posés sur la statue de John A. Macdonald sont inacceptables, point final. On pourra faire tous les colloques pour repasser les fautes politiques et sociales qu’il a commises dans l’exercice de son mandat. Mais il ne peut être question d’effacer l’Histoire, et encore moins d’en laisser l’interprétation aux mains des pilleurs.

Cependant, je m’interroge autant sur l’idée de remplacer le vandalisme par « un débat », une suggestion formulée par certains leaders, dont le premier ministre Justin Trudeau. Une idée qui sonne raisonnable au premier abord. Du débat, de la discussion, du bla-bla-bla, on aime donc ça.

Or, cette proposition comporte sa part de tares. Personnellement, la seule chose qui rende acceptable un tel débat à propos d’un leader serait d’y assurer une forte participation de ses contemporains. Avertissement : dans le cas de John A. Macdonald, ils ne sont pas simples à rejoindre.

Pour porter un jugement éclairé, il faudrait entendre ce qu’ont à dire ceux qui furent ses ministres, ses députés. Il a remporté six élections générales au Canada. Ce serait la moindre des choses que d’entendre le point de vue des électeurs qui l’on reconduit au pouvoir à répétition. Du point de vue des Québécois, surtout des francophones, il faudrait écouter George-Étienne Cartier.

Sinon, nous procéderons à l’exercice le plus ridicule qui soit : une relecture de l’Histoire avec les yeux, les valeurs et les modes de 2020. Pire encore, nous pourrions assister à une relecture de l’Histoire à la lumière des strictes opinions d’une élite bien-pensante en 2020.

Les parfaits

Le sous-entendu d’un tel exercice consiste à croire dur comme fer que le diplômé en sciences sociales de l’UQAM, habitant dans un quartier bien choisi de la métropole, a atteint la perfection en matière de valeurs. Le diamant de la pensée humaine. Partant de là, ce dernier serait autorisé à remonter dans l’Histoire avec une machette.

La fondation du Canada, la découverte de l’Amérique et l’arrivée de colons, les rois de France, l’Empire romain, les Grecs et quoi encore, les Sumériens ? Tous des barbares, des cons, des mécréants qui, à toutes les époques, ont conquis des territoires par des guerres. Alors, on efface l’histoire de l’humanité ?

Qui est alors autorisé à jouer de la hache dans les lieux publics, les bâtiments historiques et les musées qui racontent l’Histoire ? Qui est autorisé à démolir ce qui ne correspond pas à une certaine vision de la vie ?

Le passé

Désolé, on ne peut pas changer le passé. Bien sûr, nous pouvons et nous devons apprendre des leçons du passé et améliorer l’avenir. C’est l’un des bénéfices de connaître son Histoire. On peut même corriger certaines des erreurs du passé.

Or, effacer l’Histoire en effaçant ses symboles, comme si c’était une façon de la réécrire en fonction de notre regard d’aujourd’hui, n’est simplement pas acceptable.

Ni par le vandalisme ni par de supposés débats.