Thatcher Demko: un héros inattendu chez les Canucks

Les Canucks de Vancouver sont toujours en vie dans les séries de la coupe Stanley et ils doivent une fière chandelle à leur gardien Thatcher Demko, qui a réussi sa mission de «releveur d’urgence» durant le cinquième match de la série contre les Golden Knights de Vegas, mardi.

Après Michael Hutchinson qui avait réalisé le fait d’armes avec l’Avalanche du Colorado la veille, Demko a remporté son premier départ en éliminatoires en carrière pour permettre à son équipe d’éviter l’élimination. Les hommes de l’entraîneur-chef Travis Green ont signé un gain de 2 à 1 grâce aux 42 arrêts du héros de la soirée, réduisant ainsi l’avance des Knights à 3 à 2 dans la demi-finale de l’Association de l’Ouest.

Remplaçant Jacob Markstrom qui avait été déclaré inapte à jouer, l’athlète de 24 ans a impressionné son instructeur par son comportement sur la glace et à l’extérieur. Green n’a pas été surpris de voir son protégé repousser 32 rondelles au cours des 40 dernières minutes.

«Cela fait partie de la vie d’un substitut, a affirmé au site NHL.com le pilote à propos de la préparation de Demko pour la rencontre. Il est un jeune gardien dans cette ligue, mais il sait qu’il peut se retrouver devant le filet à tout moment. Comme je l’ai dit plus tôt, c’est un professionnel qui prend son boulot au sérieux. Il comprend ce qui est attendu de lui quand il joue.»

«Il faut lui donner le crédit. Ce n’est pas une situation facile, surtout contre un club semblable. Les Knights dirigent beaucoup de tirs vers le filet et forment une bonne équipe, mais il a tenu bon», a-t-il renchéri.

L’attaquant Brock Boeser est tout aussi épaté par la recrue qui en était à son premier départ depuis le 10 mars.

«Il est un gardien incroyable et très athlétique. Il joue pour gagner. Je ne suis pas du tout étonné de l’avoir vu performer si bien pour nous.»

Pour sa part, le principal concerné dit seulement s’être concentré sur la partie qu’il fallait absolument gagner et rien d’autre,

«J’ai su tard hier soir [lundi] qu’on allait lui accorder du temps pour voir comment il se sent, a affirmé Demko au sujet de son coéquipier Markstrom. Vous ne savez jamais quand vous allez être appelé. Je voulais seulement demeurer en forme tout au long du camp d’entraînement et rester dans la bulle. Je devais jouer aujourd’hui et je souhaitais uniquement aider les gars.»

Un retour?

Green devra déterminer maintenant l’identité de celui qui sera entre les poteaux jeudi lors du sixième affrontement de la série. En toute logique, Demko sera de retour, mais rien n’est confirmé.

«Vous ne savez pas quelles seront les circonstances, a déclaré celui-ci. C’est vraiment bien d’avoir une rencontre derrière la cravate. Si je reviens, j’aurai une certaine zone de confort, car j’ai obtenu du travail. Je visionnerai la vidéo pour améliorer certains trucs et je tenterai de réaliser les mêmes choses si je joue.»

- Acquis des Devils du New Jersey le 24 février, le Québécois Louis Domingue était l’adjoint de Demko, mardi.