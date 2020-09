Tom Seaver rend l’âme à l'âge de 75 ans

Reconnu comme le plus grand joueur des Mets de New York de tous les temps, l’ancien lanceur Tom Seaver est décédé lundi à la suite de complications liées à la démence à corps de Lewy, dont il avait été diagnostiqué en 2019, et à la COVID-19.

Il a rendu l’âme à sa résidence de Calistoga, en Californie. Il était âgé de 75 ans.

«Nous sommes dévastés d’apprendre le décès d’une légende des Mets, a déclaré l’organisation new-yorkaise, sur Twitter. Tom a été surnommé «The Franchise» et «Tom Terrific» en raison de l’importance qu’il avait pour l’organisation et pour nos fidèles partisans. Son numéro 41 a été le premier à être retiré par notre organisation en 1988. Il était le plus grand joueur des Mets de tous les temps et l’un des meilleurs à avoir pratiqué ce sport.»

Intronisé au Temple de la renommée en 1992 presque à l’unanimité (98,85%), Seaver a gagné 311 matchs, a retiré 3640 frappeurs au bâton et a conservé une moyenne de points mérités de 2,86 pendant sa carrière de 20 ans dans le baseball majeur, entre 1967 et 1986. Il a remporté trois fois le trophée Cy-Young et a été sélectionné à 12 reprises sur les équipes d’étoile des ligues majeures.

Après avoir servi dans la marine américaine, Seaver a été repêché par les Mets en 1966 et a remporté le titre de recrue de l’année dans la Ligue nationale en 1967. Il a littéralement transformé le visage des Mets qu’il a conduit à un improbable triomphe en Série mondiale en 1969.

En plus de ses 12 saisons avec la formation new-yorkaise, il a évolué avec les Reds de Cincinnati, les White Sox de Chicago et les Red Sox de Boston.

«La vie de Tom Seaver est un exemple de grandeur, d’intégrité, de caractère et d’esprit sportif, a indiqué Jane Forbes Clark, du Temple de la renommée du baseball, mercredi, par voie de communiqué.

«En tant que membre de longue date du comité de direction du Temple de la renommée, Tom a apporté de la dignité et de la sagesse à cette institution à laquelle il manquera énormément», a-t-elle poursuivi.

«Intelligent, passionné, discipliné, respectueux et volontaire, il a été l’un des meilleurs lanceurs que le sport ait connus», a ajouté Tim Mead, président du Temple de la renommée.