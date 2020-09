Un autiste disparu en Ontario pourrait se trouver à Montréal

Porté disparu en Ontario depuis près d’un mois, un homme autiste de 35 ans pourrait se trouver dans la région de Montréal, croit la police.

Duane Montaque a été vu pour la dernière fois le 8 août, vers 13 h 30, alors qu’il quittait un immeuble à logements où il demeure avec ses parents, situé sur Ceremonial Drive, à Mississauga.

Atteint du trouble du spectre de l’autisme, M. Montaque aurait un âge mental d’environ 9 ans, a fait savoir la police, ajoutant qu’il s’exprime avec une certaine difficulté.

Il serait familier avec les itinéraires routiers et il pourrait se cacher à bord des autobus qu’il emprunte.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la police croit que le disparu pourrait désormais se trouver quelque part en Ontario, mais n’exclut pas la possibilité que M. Montaque se soit rendu jusqu’à Montréal ou dans une autre province canadienne.

Duane Montaque aime fréquenter les restaurants McDonald’s et les boutiques de surplus militaire.

Il mesure 5 pi 9 po et il est de corpulence moyenne. Il a une petite moustache et le visage rond. La dernière fois qu’il a été vu, le disparu portait des shorts noirs et une camisole rouge.

Toute personne qui détiendrait de l’information au sujet de cette disparition ou qui apercevrait M. Montaque est invitée à communiquer avec la police de Peel, en Ontario, au 905 453-3311 poste 1133.