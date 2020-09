Un film québécois présenté à Venise

Le court métrage Au pays du cancre mou du réalisateur québécois Francis Gélinas a été retenu dans la section réalité virtuelle de la Mostra de Venise, qui a pris son envol mercredi soir.

Organisé depuis quatre ans en marge du réputé Festival de cinéma de Venise, le volet Venice VR Expanded réunit des œuvres de réalité virtuelle de partout dans le monde. Le film Au pays du cancre mou est la seule production 100 % québécoise à faire partie de la programmation cette année.

« J’ai cru comprendre que c’est l’événement mondial le plus prestigieux dans le domaine de la réalité virtuelle. C’est en quelque sorte le Cannes de la réalité virtuelle. C’est donc un bel honneur de pouvoir lancer mon film en première mondiale à cet événement », a confié mercredi au Journal le réalisateur Francis Gélinas.

Au Centre Phi

Film d’animation en 2D, Au pays du cancre mou met en scène un garçon qui demande à sa grande sœur comment faire pour ne plus avoir peur du noir. Celle-ci l’entraînera dans un parcours qui le forcera à affronter ses peurs : « J’ai quatre enfants et j’avais déjà fait un film qui mettait en scène mes deux plus vieux, explique Francis Gélinas. Là, j’ai eu le goût de faire la même chose avec mes deux plus jeunes. J’ai aussi voulu m’amuser en créant un univers onirique qui serait à la fois beau et inquiétant ».

Soulignons que les amateurs de réalité virtuelle n’auront pas à se déplacer à Venise pour découvrir les 44 œuvres du volet Venice VR Expanded. Tous les films de cette sélection sont présentés en exclusivité au Centre Phi de Montréal jusqu’au 12 septembre.