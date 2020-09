Un HLM vacant malgré les besoins criants

Au moment où la crise du logement atteint des niveaux inquiétants et où les tentes et les campements organisés se multiplient à Montréal, un immeuble à logements de l’Office d’habitation municipale est vacant depuis plus de trois ans.

Le 1260, rue la Fontaine, situé dans le quartier Centre-Sud a certes besoin de rénovations, mais la toiture a récemment été refaite, et le bâtiment est chauffé en hiver, selon des citoyens. Le HLM pourrait certainement accueillir plusieurs familles, une fois rénové.

«Le toit est flambant neuf, ils chauffent tous les hivers, et il n’y a pas personne dans ça», dénonce un citoyen rencontré tout près. Il n’y a rien à comprendre», ajoute-t-il.

Par ailleurs, la mairesse de Montréal, Valérie Plante a rencontré mercredi matin le ministre délégué de la Santé et des Services sociaux Lionel Carmant, et la ministre responsable de la métropole, Chantal Rouleau, pour aborder les enjeux du logement dans la métropole.

Montréal est en attente d’une enveloppe de 1,4 milliard $ destiné au logement social.

«On travaille avec Mme LeBel et Mme Laforest pour faire débloquer ces sommes auprès du gouvernement fédéral», a indiqué le ministre Carmant.

Chantal Rouleau s’est dite très sensible à la réalité de l’itinérance.

«Je connais le campement (Notre-Dame) parce que je passe devant tous les jours. Je vois la situation. Il faut que ces gens-là retrouvent un toit», a-t-elle indiqué.

Le 1er août dernier, 107 familles montréalaises n’avaient pas trouvé de logement et étaient accompagnées par la Ville, un nombre six fois plus élevé que l'an dernier.

Le nombre de requêtes auprès de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) est d'ailleurs passé de 354 à 710 en moins d’une année.