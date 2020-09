Un test positif et deux négatifs en 20 heures

Un couple de Lavaltrie dans Lanaudière se questionne sur la validité des tests de dépistage de la COVID-19. En moins de 20 heures, un homme hospitalisé a reçu un test positif et deux négatifs de deux centres hospitaliers de sa région.

L’homme de 72 ans a eu des soucis de santé jeudi dernier. Lorsqu’il a été emmené à l’hôpital de Joliette, il a passé un test de COVID-19 qui s’est avéré positif.

On a expliqué au couple Villeneuve-Marion que l’établissement n’était pas un centre COVID et qu’il devait être transféré à l’hôpital Pierre-Le Gardeur à Terrebonne.

Sur une période de 20 heures, M. Marion a passé deux autres tests qui étaient négatifs.

En attendant d’obtenir les résultats des examens médicaux, ils ont été autorisés à retourner à la maison. Ils doivent toutefois demeurer en quarantaine; 10 jours pour M. Marion et 14 jours pour Mme Villeneuve.

«On ne comprend pas. On est les deux en quarantaine. Moi je suis prête à aller en quarantaine, mais il faut que ce soit crédible», lance la dame.

Pour le microbiologiste Karl Weiss, le risque d’avoir un faux positif est beaucoup plus faible que celui d’avoir un faux négatif.

«On peut se poser des questions sur la fiabilité du test, par contre, il est possible aussi que quelqu’un soit positif et qu’il devienne négatif quelques jours plus tard», a explique le Dr Weiss et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif à Montréal et professeur à l’Université de Montréal.

Le couple a confirmé son intention de poursuivre sa quarantaine et de respecter les consignes de la santé publique.