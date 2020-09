GILBERT, Melvin



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 22 avril 2020, est décédé à l'âge de 80 ans, monsieur Melvin Gilbert, époux de feu madame Huguette Raymond.Il laisse dans le deuil ses fils Patrick et Éric, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 septembre de 10h à 13h à la :Une cérémonie hommage suivra à 13h en la salle de cérémonie de la résidence funéraire.