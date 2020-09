BÉLANGER, André



C'est avec un grand regret que nous vous annonçons le décès de André Bélanger décédé le 28 août 2020 à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Caya ainsi que ses enfants Sylvie (Charles) et Eric (Christine) et ses petits-enfants, Simon, Jean-Christophe, Emmanuelle et Xavier. Il laisse aussi dans le deuil sa soeur Berthe et son frère Jean ainsi que plusieurs neveux et nièces.Les visites auront lieu le dimanche 6 septembre 2020 de 11h à 16h au Complexe Funéraire Urgel Bourgie 6700 Beaubien E.,suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire.