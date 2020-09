5 voitures sport de rêve (et accessibles!)

Moteur puissant, conduite nerveuse, système de freinage performant, look racé... la voiture sport suscite les passions. Grâce à son important inventaire de véhicules neufs et usagés, ALBI le Géant est là pour vous aider à concrétiser vos rêves.

Voici son palmarès des modèles les plus intéressants de l’année 2020... De quoi vous inspirer et qui sait, peut-être vous convaincre de vous procurer votre modèle de voiture tant convoité!



1. Corvette

Nommée voiture nord-américaine de l’année 2020, la Chevrolet Corvette Stingray (modèle coupé et cabriolet) est à la fois puissante, luxueuse, belle et fonctionnelle. Elle possède un moteur V8 de 6,2 litres et développe 490 chevaux et 465 livres-pied de couple. Ajoutez le groupe performance Z51 et la puissance passe à 495 chevaux et à 470 livres-pied de couple! La Stingray de série permet d’atteindre une vitesse de pointe de 312 km/h sur piste.



2. GT-R

La preuve que la Nissan GT-R est un véhicule d’exception, c’est qu’elle fête son 50e anniversaire cette année. Livrée avec un moteur V6 de 3,8 litres à double turbocompresseur, une transmission automatique double embrayage à six vitesses et une transmission intégrale, elle présente une force de 565 chevaux et de 467 livres-pied de couple dans sa version de base. Peu importe sa configuration, elle permet de réaliser des performances de conduite spectaculaires.



3. Challenger SRT Hellcat Widebody

Les amateurs de performances sont servis avec la Dodge Challenger qui développe dans ses versions les plus rapides, rien de moins que 717 chevaux et 656 livres-pied de couple! Son moteur V8 est punché et possède un très beau son qui laisse deviner toute sa puissance et sa nervosité. Tout ceci sans concession sur le confort grâce à un intérieur spacieux et ergonomique.



4. Stinger GT

Luxueuse et puissante, la Kia Stinger est assurément la voiture phare de Kia. Dans sa version de base, elle comprend un moteur quatre cylindres turbocompressés de 2 litres développant 255 chevaux. Les amateurs de sensations fortes se tournent vers les modèles GT, GT1 et GT2 équipés d’un V6 biturbo de 3,3 litres produisant une puissance de 365 chevaux et 376 livres-pied de couple!



5. Veloster N

Faites monter vos pulsations cardiaques avec la Hyundai Veloster N qui regroupe les modèles de haute de performance, dotée d’un moteur turbo de 2 litres permettant le développement de 275 chevaux et produisant un couple de 260 livres-pied. Sa boîte manuelle à six rapports avec correspondance automatique du régime en rétrogradation rend possibles des passages rapides et sportifs.



Envie de dénicher votre voiture sport de rêve? Découvrez les concessions ALBI le plus près de chez vous. À vous les routes !