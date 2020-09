VAILLANCOURT, Jacob



À St-Hubert, le 21 août 2020, à l'âge de 18 ans, est décédé Jacob Vaillancourt.Jacob laisse dans le deuil son papa et sa maman : Robin Vaillancourt et Mélanie Gallant ainsi que ses trois soeurs: Jessee, Sarah-Lee, Laurielie. Jacob laisse également dans le deuil son papy Gérald et sa mamy Monique ainsi que d'autres parents et nombreux amis.Une fondation au nom de Jacob a été ouverte pour une cause qui lui tenait à coeur. Tous les dons serviront donc au département d'allergies et d'immunologie. Nous croyons sincèrement que Jacob aurait préféré contribuer à aider les autres plutôt que de recevoir des fleurs. À votre discrétion...Fondation du CHU Sainte-Justine dans un fond dédiée à la clinique CITO à la mémoire de Jacob./jacobvaillancourtLa famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 Chemin de Chambly , St-Hubert,jeudi le 3 septembre de 18h30 à 21h, vendredi le 4 septembre de 9h30 à 13h30.