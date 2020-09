VIAU, Anne-Marie



Le 1er septembre, Anne-Marie nous a quittés. Elle laisse derrière elle son frère Jeannot, sa belle-soeur Diane, sa nièce Émilie, son neveu François, les hommes de sa vie, Jean et Yves, les "couzines" ainsi que des amitiés qui ont été tissées pendant des décennies.Elle trouve maintenant le réconfort auprès de ses parents, Michelle et André, son frère Claude et, surtout, son fils Philippe.Elle sera exposée au salon :La famille recevra les condoléances le samedi 5 septembre 2020 de 14h à 16h suivi de la liturgie à 16h.En guise de sympathie un don à la recherche médical pour la maladie d'Alzheimer ou de la Sclérose en plaque serait apprécié.