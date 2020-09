À propos de l’orientation sexuelle

Je ne sais pas pourquoi le monde tient absolument à mettre une étiquette sur notre identité sexuelle, comme tous ces friands de cette soupe à l’alphabet qu’est le LGBTQIA2+. Qu’arrive-t-il à ceux et celles qui, comme moi, sont incapables de se définir ? Ceux qui se font même dire de gros mots par leurs amis.es qui s’estiment trahis parce qu’il leur arrive de changer d’orientation sexuelle ?

Petite fille, j’étais tombée follement amoureuse de mon voisin. Nous avions le même âge, environ 8 ans, et nous passions nos journées à jouer ensemble. L’été, nos parents acceptaient même que nous dormions ensemble dans la tente installée dans sa cour arrière. À 12 ans, nous avons fait la découverte de nos corps, et ce fut merveilleux. Malheureusement, cette famille a déménagé cette année-là et nous nous sommes perdus de vue.

Après, il y a eu bien sûr le cégep et la multitude de petits amis qui ne furent pas vraiment importants. C’est au party de graduation que j’ai rencontré la blonde d’un de mes camarades de classe et... ce fut le coup de foudre total, irrésistible, fantastique ! Nous avons fait notre université ensemble. Tout le monde nous voyait comme des colocs, mais nous étions des amoureuses passionnées et exclusives et nous avons continué de vivre ensemble durant près de 10 ans, au point d’envisager d’avoir des enfants.

Puis le coup de tonnerre a frappé de nouveau. J’ai croisé par hasard mon premier amour d’enfance. Accolades, café, longue conversation tout un après-midi. Nous nous sommes tout dit de nos vies et rendus à l’heure du souper, nous avons appelé nos conjoints respectifs pour les prévenir que nous allions rentrer tard.

Trois jours plus tard, je rompais avec ma compagne, lui avec la sienne, et nous sommes partis vivre ensemble. Depuis lors, nous sommes heureux et nous chérissons notre petite fille qui aura bientôt trois ans. Alors, quoi penser de tout ça ? Suis-je lesbienne ou hétéro ? Moi, je pense que je ne suis ni l’une ni l’autre. Et certainement pas une bisexuelle. Je suis un être humain qui est tombé amoureux d’un autre être humain. Un point c’est tout ! L’identité sexuelle, selon moi, n’a rien à voir avec l’amour !

En paix avec elle-même

Selon certains scientifiques, « ... rien n’est plus fluctuant que nos préférences sexuelles. Elles évoluent et s’affirment au cours de notre développement. En clair, on ne naît pas homo ou hétéro, on le devient. On peut aussi être l’un ou l’autre, selon les différentes périodes de la vie. »

Une chose est certaine, le désir est un phénomène bien mystérieux. On ne sait pas ce qui le fait naître, pas plus, bien souvent, que ce qui le fait s’éteindre. Par contre, je mets en doute votre dernière phrase vu le descriptif de votre vie personnelle. Est-ce que ce n’est pas justement l’élan amoureux qui est à l’origine de la fluctuation de votre identité sexuelle ?