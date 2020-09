HERVIEUX, Jeanne d'Arc



Suite au décès survenu le 19 avril dernier de Madame Jeanne d'Arc Hervieux-Fortin, fille de feu Omer Hervieux et de feu Anna-Maria Sylvestre, et épouse de M. Roger Fortin, il est maintenant possible de tenir une célébration commémorative en son honneur.Son époux, Roger, ses enfants, Danny, Josée (Jean-Marc) et Linda (Arnold) et la famille accueilleront parents et amis à la Paroisse de St-Bruno-de-Montarville, au 1668 rue Montarville, à St-Bruno le samedi 12 septembre dès 13h. Les funérailles seront célébrées au même endroit ce même jour à 14h.