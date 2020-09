Des «mesures exceptionnelles» pour le karaoké

Plusieurs établissements n’ont pas attendu l’éclosion survenue au bar Le Kirouac pour mettre en place davantage de mesures de sécurité. Mais d'autres ont tout de même carrément choisi de de raccrocher leur micro pour le moment.

Le dernier bilan de la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale dénombre 62 cas confirmés de COVID-19 découlant de l’éclosion au bar Le Kirouac.

De ce nombre, 52 cas concernent des personnes qui étaient présentes au bar lors de la fameuse soirée du 23 août. Ceux-ci ont provoqué 10 cas secondaires dans la communauté, notamment dans trois écoles de la région.

La situation

Un seul des bars contactés par Le Journal offre toujours les soirées karaoké, il s’agit du Zotti sur le boulevard de l’Ormière. «Depuis qu’on a rouvert, nous avons toujours pris des mesures exceptionnelles. La personne qui chante est assise et tourne le dos aux gens. On nettoie les micros après chaque utilisation et beaucoup de clients apportent leur propre micro. Ce n’est pas nouveau, mais il y en a davantage maintenant», explique la propriétaire Lise Gagnon.

«Je n’ai jamais été autant sur mes caméras. C’est une gestion d’heure en heure», ajoute-t-elle.

Le bar Sport Vegas, du boulevard Sainte-Anne, ne fait plus de soirées karaoké depuis mercredi, mais elles pourraient reprendre ce soir (vendredi) explique Martin Deschamps, copropriétaire de l’établissement.

«On attend de voir ce qui se passe. Nous avions déjà cloisonné notre piste de danse. La personne qui chante se trouve au milieu et il n’y a personne autour. Le micro est nettoyé à chaque fois. L’animateur du karaoké est entre deux plexiglas. Ce qu’on veut maintenant faire c’est que la personne qui veut chanter va envoyer un texto à l’animateur qui va mettre la toune. On va ainsi éliminer encore plus les risques.»

«Notre bar est déjà un exemple, poursuit M. Deschamps. On a des baies vitrées autour du bar. Les gens sont respectueux et mettent leur masque lorsqu’ils se déplacent à l’intérieur et se lavent les mains. On fait notre part et ils comprennent qu’ils doivent faire la leur pour qu’on reste ouvert et éviter les cas de COVID.»

Le Dauphin, sur la rue du Pont, arrête momentanément le karaoké selon la dame qui s’est présentée comme la gérante au Journal, mais qui n’a pas voulu se nommer.

«À la minute que l’on a su que ça partait probablement d’une soirée karaoké, on a arrêté, même si on respectait les mesures. Les 2 m étaient respectés et le micro était sur un pied, les gens n’avaient pas le droit d’y toucher et on le nettoyait. Même si on est déjà réglementaires, par prévention, nous allons attendre les mesures de la santé publique avant de relancer le karaoké», a-t-elle dit.

Elle ajoute que les clients collaborent très bien et qu’il n’est jamais difficile de se conformer à la limite de 50% de la capacité.

«Nous avons 40 places assises et on a de la misère à en rentrer 20. En fermant à minuit, les gens ne viennent plus parce que c’est trop tranquille.»

Le Kirouac a annoncé être fermé jusqu’au 9 septembre. Le bar La Gamelle, dans Vanier, est lui aussi actuellement fermé après avoir été visité par des clients du Kirouac le 23 août.

Un propriétaire mécontent

Sur les ondes de QUB radio, le président de la Société de développement commercial Saint-Sauveur et copropriétaire de la brasserie Griendel, Martin Parrot a vivement réagi à l’évènement survenu au bar Le Kirouac.

«Moi, en tant que commerçant, organiser un karaoké dans le contexte actuel, je trouve cela très irresponsable (...) Ce que je trouve platte là-dedans, c'est qu'on travaille tous super fort pour que tout soit bien fait, que tout soit réglementaire et là, il y a une couple de nonos dans la gang qui ne font pas le travail. (...) Quand des accidents arrivent (...), c'est tout le monde qui paye, parce que ça n'incite pas les gens à venir dans nos commerces.»

Enquête sur des clients

Aucune accusation ne serait portée contre le propriétaire du bar Le Kirouac, Lucien Simard, a indiqué le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

À moins que d’autres éléments ne soient portés à l’attention du SPVQ, l’enquête est close, n’ayant démontré aucune infraction au code criminel ni manquement au décret ministériel, selon la porte-parole, Sandra Dion.

Par contre, à la suite d’allégations, l’enquête se poursuit contre certains clients du bar.

—Avec la collaboration de l’Agence QMI

Des exemples de mesures pour la Karaoké

Chanteur dos à la foule

Chanteur isolé sur une piste de danse cloisonnée

Le client amène son propre micro

Micro sur un pied que le chanteur ne peut toucher

Animateur protégé par du plexiglas

Le chanteur communique par texto avec l’animateur qui lance la chanson