TUTINO, Carmelo



À Montréal, le jeudi 6 août, 2020 est décédé, à l'âge de 67 ans, Carmelo Tutino, fils de feu Giuseppe Tutino et Carolina Conte.Il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 4 septembre 2020 de 13h30 à 15h et de là au Cimetière Le Repos St-François d'Assise.