Fonds Harold Greenberg: plusieurs producteurs demandent à Bell de reculer

D’autres voix se sont ajoutées jeudi pour dénoncer la décision de Bell de cesser de contribuer au Fonds Harold Greenberg qui finance des films.

• À lire aussi: Fonds Harold Greenberg: les producteurs indépendants demandent à Bell de se raviser

• À lire aussi: «Un autre coup de barre pour le cinéma québécois»

Dans une lettre adressée à Karine Moses, présidente de Bell Média Québec, la productrice Fanny-Laure Malo, de La Boîte à Fanny («Sarah préfère la course», «Pays») évoque sa «profonde inquiétude» relativement à la décision de Bell de mettre fin aux volets d’aide à la prise d’option, d’aide à la scénarisation, d’aide au parachèvement de l’écriture et d’aide à la production de long métrage de fiction du Programme de langue française du Fonds Harold Greenberg (FHG).

Elle invite Bell, comme l’ont fait d’autres acteurs du milieu en début de semaine, à se raviser.

«Le poids économique de notre secteur et les répercussions de son débalancement créées par ces fermetures ne sont pas à sous-estimer», écrit Mme Malo, qui évoque les «conséquences économiques» que provoquera ce choix de Bell Média.

«Je comprends que la date de fin de ces programmes correspond à la fin des obligations contractuelles de Bell Média envers le FHG suivant l’acquisition d’Astral en 2013, poursuit la productrice. Mais cette transaction remonte à plus de sept ans. En sept ans, notre industrie a pris plusieurs coups durs. Que l’on pense à la réduction des crédits d’impôt à la production cinématographique en 2014, l’augmentation (grandement justifiée cela dit) des cachets des scénaristes, réalisateurs, techniciens et artistes suite à la renégociation des ententes collectives, les fonds des institutions publiques qui n’ont pas suivi l’augmentation des coûts de développement et de production, et finalement la pandémie de la COVID-19.»

La lettre de Fanny-Laure Malo est appuyée par plusieurs autres producteurs, dont Sylvain Corbeil de Metafilms («Mommy»), Antonello Cozzolino d’Attraction Images («MAFIA inc.»), Luc Déry et Kim McCraw de micro_scope («Incendies»), Pierre Even d’Item 7 («Rebelle»), Roger Frappier de Max Films («Le déclin de l’empire américain»), Nancy Grant de Metafilms et de Productions Sons of Manual («Matthias & Maxime»), Julie Groleau de Couronne Nord («Jusqu’au déclin»), Christian Larouche des films Opale («Louis Cyr»), René Malo de Productions Laurem («Le déclin de l’empire américain»), Louis Morissette et Louis-Philippe Drolet de KO24 («Le Mirage»), Kim O’Bomsawin et Alexandre Bacon de Terre Innue («Innu Nikamu: Chanter la résistance»), Bernadette Payeur d’ACPAV («Antigone»), Nicole Robert de Go Films («1991»), Denise Robert de Cinémaginaire («Les invasions barbares») et François Tremblay de Lyla Films («La Passion d’Augustine»).