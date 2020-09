La Caisse de dépôt investit davantage dans les ports et les terminaux

La Caisse de dépôt et placement du Québec approfondit son partenariat avec DP World dans le secteur des ports et des terminaux en investissant conjointement 4,5 milliards $ US.

Ceci porte à 8,2 milliards $ US leurs investissements prévus dans ce portefeuille lancé en 2016.

La Caisse de dépôt détiendra une participation de 45 % de la plateforme d’investissement et le reste est contrôlé par son partenaire émirati spécialisé dans la logistique et la chaine d’approvisionnement.

Jusqu’à présent, l’entente entre la Caisse et DP World a permis d’investir 3,7 milliards $ US dans une dizaine de ports et terminaux d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et d’Asie.

Avec cette nouvelle étape du partenariat, «nous allons diversifier davantage notre portée géographique et saisir de nouvelles occasions dans un secteur qui, malgré une crise économique mondiale sans précédent, est soutenu par des tendances fondamentales à long terme», a indiqué jeudi Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la Caisse de dépôt, par communiqué.

Le partenaire de l’investisseur institutionnel québécois a augmenté ses capacités en matière de logistique avec de nouveaux investissements stratégiques.

«Le potentiel des possibilités pour le secteur des ports et de la logistique est important et les perspectives demeurent positives alors que la demande des consommateurs engendre des changements importants au niveau de la chaîne d'approvisionnement mondiale», a estimé pour sa part Sultan Ahmed Bin Sulayem, président du groupe et chef de la direction de DP World.

Les deux partenaires ont annoncé l’élargissement des activités de diversification de la plateforme au sein d'un segment plus large de la chaîne d'approvisionnement maritime intégrée, comme les services de logistique reliés aux terminaux.

Avec cet influx de nouveaux fonds, le partenariat ambitionne d’étendre son empreinte dans de nouveaux marchés, comme l’Europe et l’Asie-Pacifique.