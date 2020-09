La PDG de Vélo Québec annonce son départ

La pratique du vélo n’a jamais été aussi populaire en ces temps de pandémie, alors l’annonce du départ de la PDG de Vélo Québec a causé la surprise, jeudi.

Suzanne Lareau va en effet quitter ses fonctions en décembre prochain après 19 ans à la tête de Vélo Québec.

«Il est temps pour moi de passer la barre à une nouvelle personne qui en assumera le leadership pour les prochaines années», a indiqué par communiqué Suzanne Lareau, dont la carrière s’étend sur 35 ans.

«Vélo Québec est animé d’une équipe forte et motivée qui évolue dans un créneau d’intervention qui n’est pas prêt de s’essouffler, a-t-elle poursuivi. D’ici mon départ, j’ai encore plusieurs chantiers que je souhaite mener à terme et assurerai la transition avec la personne qui sera nommée par le conseil d’administration pour me remplacer.»

Bien que le vélo ne soit plus qu'un loisir, mais de plus en plus un moyen de transport en milieu urbain, il «reste encore beaucoup de travail à faire», selon Suzanne Lareau, qui croit que le «potentiel de croissance est immense et les défis environnementaux et de santé publique justifient plus que jamais la place du vélo dans la mobilité des villes».

La présidente du conseil d’administration de Vélo Québec, Hélène Messier, a rendu hommage à Suzanne Lareau en soulignant «son leadership, sa vision et sa grande détermination à la tête de l’organisation. Sous sa gouverne, Vélo Québec – et la cause du vélo – a connu un essor remarquable partout au Québec».