Luguentz Dort se signale, mais le Thunder est éliminé

Le Québécois Luguentz Dort a connu le match de sa vie, mais ça n’a pas été suffisant pour que le Thunder d’Oklahoma City vienne à bout des Rockets de Houston. Ces derniers ont envoyé leurs adversaires en vacances grâce à un gain de 104 à 102 lors du match numéro 7 de leur série de premier tour, mercredi, à Orlando.

Dort, natif de Montréal-Nord, a mené tous les joueurs du Thunder avec une récolte de 30 points. Il s’agit du plus haut total dans un match numéro 7 pour un joueur de 21 ans et moins dans l’histoire de la NBA. Le record de 27 points appartenait depuis 2006 à nul autre que LeBron James.

Le nom du jeune joueur de 21 ans sera certainement connu dans toute la ligue après cette performance. Affecté à la couverture défensive de James Harden, Dort a limité la vedette des Rockets à 17 points dans cette rencontre.

En toute fin de match, c’est Harden qui a fait le coup à Dort en bloquant sa tentative de tir de trois points pour arracher la victoire.

Malheureusement pour le Québécois, son aventure en séries s’arrête ici. Le match aura été serré pendant toute sa durée, mais les 20 points et plus d’Eric Gordon, Robert Covington et Russell Westbrook ont finalement fait la différence.

En demi-finales de conférence, Houston sera confronté aux puissants Lakers de Los Angeles.

Le Heat en contrôle face aux Bucks

Le Heat de Miami a pris une avance de 2-0 dans sa série de deuxième tour face aux Bucks de Milwaukee en signant une victoire de 116 à 114.

C’est Jimmy Butler qui a fait la différence en réussissant deux lancers francs en toute fin de rencontre, alors qu’il n’y avait plus de temps à écouler au cadran.

Le Heat a entrepris le match sur les chapeaux de roue en inscrivant 38 points contre 29 pour l’adversaire au premier quart. À la demie, la formation floridienne était en avance 66 à 60.

Les Bucks ont continué de gagner du terrain sur le Heat en deuxième moitié de rencontre. Le pointage était de 114 à 114 dans la dernière seconde de jeu, lorsqu’une faute de Giannis Antetokounmpo a envoyé Butler à la ligne de lancer franc. Celui-ci n’a pas raté sa chance de donner la victoire au Heat.

Malgré le rôle qu’il a joué dans le dénouement de la rencontre, Antetokounmpo a néanmoins été le meneur chez les Bucks avec une récolte de 29 points et 14 rebonds.

Du côté du Heat, Goran Dragic a été le plus productif avec 23 points, cinq rebonds et quatre mentions d’assistance.

Les Bucks et le Heat se retrouveront vendredi pour le match numéro 3.