Non-respect des règles: des plaintes, mais aucun constat d'infraction en Estrie

Depuis le début de la pandémie, la Commission des normes, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) en Estrie a reçu près de 150 plaintes en lien avec le non-respect des règles sanitaires en milieu de travail. Pourtant, aucun constat d'infraction n'a encore été donné.

Entre le 13 mars et le 31 août 2020, 147 plaintes ont été formulées à la CNESST dans la région de l'Estrie relativement aux mesures sanitaires à respecter sur les lieux de travail. Les inspecteurs ont mené 369 interventions et aucun constat d'infraction n'a été donné.

«Dans l'ensemble du Québec, très peu de constats d'infraction ont été émis et ça va avec la philosophie qu'on s'est donnée; éduquer et guider, a fait savoir le ministre du Travail, Jean Boulet. Quand les employeurs et les travailleurs coopèrent, et c'est ce qui se produit dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de raison d'imposer des amendes.»

Comme le révélait TVA Nouvelles plus tôt cette semaine, la CNESST va concentrer ses efforts dans les écoles du Québec. «Nous allons être dans les écoles pour s'assurer que les protocoles sont bien compris, respectés, et surtout pour répondre aux questions», a souligné le ministre Boulet.

Le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin, voit d'un bon œil l'arrivée des inspecteurs de la CNESST dans les écoles.

«S'il y a des correctifs à faire, qu'ils soient faits par les administrateurs et les enseignants, a-t-il dit. Parce que l'objectif c'est que le milieu scolaire soit sécuritaire, autant pour les enfants que pour le personnel.»