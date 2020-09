Nouveau départ pour notre cinéma

Malgré les incertitudes liées à la pandémie, les cinéastes québécois encouragent le public à retourner dans les salles de cinéma. Une vingtaine de réalisateurs dont Ricardo Trogi, Sophie Dupuis, Anaïs Barbeau-Lavalette et Éric Tessier se sont réunis jeudi pour offrir aux médias un avant-goût des films québécois qui prendront l’affiche au cours des prochains mois.

« L’idée [derrière cette rencontre de presse], c’est de repartir le feu tranquillement pour encourager les gens à prendre leur courage à deux mains pour retourner au cinéma, a expliqué jeudi au Journal le réalisateur Ricardo Trogi (1991, Le Mirage). À un moment donné, il ne fera plus 34 degrés dehors et on va avoir envie de faire des activités à l’intérieur. »

Le 7e long métrage de Trogi, la comédie Guide de la famille parfaite, devait normalement prendre l’affiche en juillet dernier, mais sa sortie a été repoussée à une date indéterminée. Est-ce que ce sera en décembre ? Ou plutôt en 2021 ?

« Aucune idée ! répond Trogi. Je ne suis pas inquiet, je sais qu’il va sortir éventuellement. Mais j’ai quand même hâte que ça se fasse. »

Les médias conviés à cette rencontre organisée dans le cadre de la campagne Aime ton cinéma ont pu visionner les bandes-annonces d’une vingtaine de films québécois qui sortiront prochainement. Certains d’entre eux sont attendus sur les écrans très bientôt comme Nadia, Butterfly de Pascal Plante (18 septembre), La déesse des mouches à feu d’Anaïs Barbeau-Lavalette (25 septembre) et Souterrain de Sophie Dupuis (9 octobre).

« Ce n’est pas évident de planifier une sortie de film dans le contexte actuel, mais on y va au jour le jour et on essaie d’être optimiste », a souligné Sophie Dupuis (Chien de garde).

Déçus par la décision de Bell

Les cinéastes rencontrés jeudi ont ajouté leurs voix à celles des producteurs québécois qui se sont vivement opposés cette semaine à la décision de Bell de cesser de contribuer au Fonds Harold Greenberg qui finance des films.

« On est tous dévastés par cette nouvelle, a confié Sophie Dupuis. C’est un gros morceau qu’on perd pour le financement de nos films. On leur demande de reconsidérer leur décision. »

Même son de cloche du côté du cinéaste Benoit Pilon (Le club Vinland, Ce qu’il faut pour vivre) : « C’est une très mauvaise nouvelle pour le cinéma québécois, insiste-t-il. Il va falloir que quelque chose prenne le relais parce qu’il y a peu d’investissement privé au Canada pour le cinéma. Un fonds comme celui-là est donc très important. »