Pospisil s’impose devant Raonic

Dans un duel tout canadien, Vasek Pospisil a surpris Milos Raonic en quatre manches de 6-7 (1), 6-3, 7-6(4) et 6-3, jeudi, à New York, au deuxième tour des Internationaux des États-Unis.

Il s’agit d’une deuxième victoire en quatre affrontements en carrière pour Pospisil, 94e au monde, face à Raonic, 18e. Le Britanno-Colombien de 30 ans s’était également imposé lors de leur dernier duel, qui avait eu lieu à Antwarp, en Belgique, en 2018.

En plus de réussir à briser deux fois le puissant service de Raonic, Pospisil n’a perdu aucun jeu lorsqu’il avait les balles en main.

Raonic a tout de même pu compter sur son arme de prédilection en réussissant 29 as et en remportant 82% des points lorsque sa première balle était en jeu. Il a toutefois éprouvé plus de difficulté avec sa deuxième balle avec laquelle il a remporté 45% des points.

Pospisil a également excellé au service en réalisant 19 as. Il a frappé 48 coups gagnants contre 55 pour l’Ontarien de 29 ans. Ce dernier a également commis 35 fautes directes alors que Pospisil en a enregistré 27.

Pospisil a maintenant rendez-vous avec l’Espagnol Roberto Bautista Agut, huitième favori à Flushing Meadows et 11e joueur mondial, au troisième tour. Ce dernier a vaincu le Serbe Miomir Kecmanovic en quatre manches au deuxième tour.

Bautista Agut a gagné ses trois duels en carrière face à Pospisil.