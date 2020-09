Qu’on cesse enfin de tergiverser !

Six ans depuis que Corie Wright, directrice de Netflix, a refusé de répondre aux questions de Jean-Pierre Blais, président du CRTC.

Depuis, à Ottawa comme dans la plupart des capitales, on s’arrache les cheveux pour trouver la façon d’imposer les géants du numérique. Les gouvernements les plus audacieux, ceux de France ou d’Australie, par exemple, ont imposé une taxe sur les revenus « domestiques » des géants et une redevance à payer aux médias qu’ils vampirisent. Rien n’a encore été appliqué suite au refus des géants de se conformer et aux menaces de représailles de Donald Trump.

De son côté, Ottawa a beaucoup misé sur l’OCDE, ces 36 pays dont le rôle est de promouvoir le bien-être économique et social. Bill Morneau, alors ministre des Finances, a déclaré qu’il laissait la patate chaude à l’OCDE, ne voulant pas prendre l’initiative.

Les États-Unis, membres de l’OCDE, y pèsent de tout leur poids. Malgré un certain optimisme, on est encore loin de s’entendre sur une façon équitable de taxer les géants du numérique. Washington n’a aucun intérêt à faciliter les choses. Tout impôt que les géants verseront à l’étranger diminuera ce qu’ils versent au Trésor américain.

JOE BIDEN N’EST PAS LE SAUVEUR

N’imaginons pas que l’élection d’un président démocrate fera merveille. Joe Biden, s’il est élu, sera plus prévisible que Trump, mais il protégera aussi férocement ses sociétés numériques contre l’appétit fiscal des pays étrangers.

Dans pareilles circonstances, ne serait-il pas plus sage que le Canada cherche ailleurs que dans les poches des géants du net les moyens de soutenir médias et culture ? Le premier geste – qui aurait dû être posé il y a longtemps – serait bien de mettre sur le même pied que Crave, tou.tv et illico, Netflix et ses pareils qui ne perçoivent pas la TPS. Nul besoin d’une loi pour cela, mais simplement d’une directive de l’Agence du revenu du Canada.

À moins que je ne m’abuse, une directive de l’Agence suffirait aussi pour que la publicité qu’achètent les sociétés canadiennes chez les géants du net ne soit plus considérée comme une dépense courante qu’elles peuvent soustraire de leurs revenus. On l’a déjà fait pour les magazines.

Ottawa et les gouvernements provinciaux pourraient se concerter pour réduire de moitié le budget qu’ils dépensent en publicité sur les réseaux sociaux. L’autre moitié serait consacrée à l’achat de publicité dans les médias canadiens. Peut-être s’apercevrait-on qu’ils sont encore très efficaces pour rejoindre la population.

LA CLASSE MOYENNE A BON DOS

Depuis des années, les distributeurs par câble et par satellite doivent investir 5 % des revenus qu’ils tirent de leur offre télévisuelle pour soutenir la création et la production d’émissions canadiennes. En 2018, après sa nomination à la présidence du CRTC, Ian Scott avait suggéré d’annuler cette contribution pour la remplacer par une redevance de 1 % des revenus globaux des fournisseurs d’internet.

La suggestion fut aussitôt rejetée avec emphase par Justin Trudeau sous le mauvais prétexte qu’il ne voulait pas taxer davantage la classe moyenne. Du coup, on n’y a pas réfléchi plus avant. Si on y revenait sans ces considérations purement politiques ?

Avant de chercher une solution globale à la fiscalité des géants du numérique, ce qui peut prendre encore des années, pourquoi ne pas utiliser les moyens que nous avons à notre disposition pour assurer la survie de nos médias, de notre identité et de notre culture ?