Sherbrooke: distanciation difficile dans certaines écoles

Le respect la distanciation physique dans les écoles secondaires de Sherbrooke est difficile. Les cours d'école sont le théâtre d'accolades, de chamaillage et même, de rapprochements.

Un cas de COVID-19 s'est d’ailleurs confirmé à l'école secondaire du Phare, à Sherbrooke. Le Centre de service scolaire de la Région-de-Sherbrooke a confirmé mardi que le groupe-classe concerné a été placé en isolement.

Pendant les pauses, lors du dîner et après les cours, des attroupements se forment aux abords des écoles. L'efficacité des bulles-classes a rapidement été remise en question par les élèves et la situation inquiète des parents.

Pour les enseignants, ce sont de nombreux efforts aux oubliettes. «On exige énormément des enseignants», a expliqué le président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie, Richard Bergevin.

«On a demandé aux enseignants de changer beaucoup dans leur routine habituelle, dans leur travail habituel pour l’apprentissage des élèves, a-t-il poursuivi. Tout à coup, on découvre qu’à partir de 4 heures, les règles ne semblent plus s’appliquer.»

Pour l’instant, le gouvernement mise sur la sensibilisation. Le ministre de l'Éducation, de passage mardi en Estrie, avait bon espoir que les jeunes seraient de plus en plus responsables.

«Moi j’ai confiance qu’après deux jours, trois jours, une semaine, les enfants, les élèves, les adolescents vont devenir de plus en plus sensibilisés et meilleurs pour appliquer ces règles-là, a souligné le ministre Jean-François Roberge. Il n’y a personne qui a cru que ce serait parfait au jour 1.»