Steve Nash devient entraîneur-chef

Le Canadien Steve Nash, ancien joueur-vedette de la NBA, agira comme entraîneur-chef des Nets de Brooklyn dès la saison prochaine.

Le réseau ESPN a précisé que Nash avait signé un contrat de quatre ans avec l’organisation. Ainsi, il remplacera Jacque Vaughn, qui oeuvrait comme pilote intérimaire depuis le 7 mars. Celui-ci reprendra un rôle d’instructeur-adjoint.

«Après avoir rencontré de nombreux candidats accomplis provenant de divers milieux, nous savions qu’il fallait prendre une décision difficile. En Steve, nous voyons un leader, un communicateur et un mentor qui obtiendra le respect de nos joueurs», a déclaré par voie de communiqué le directeur général Sean Marks, qui a d’ailleurs évolué avec le célèbre basketteur chez les Suns de Phoenix au milieu de la décennie 2000.

«C’est l’un des plus grands meneurs sur le court de l’histoire, a ajouté Marks. J’ai pu voir toute sa perspicacité du basketball et son approche altruiste l’amenant à prioriser les succès du club. Ses instincts face au jeu, combinés à son habileté de communiquer en réunissant les joueurs, selon un objectif commun, nous prépareront à lutter au plus haut niveau.»

Excité par le défi

Double récipiendaire du titre de joueur par excellence du circuit, le Canadien de 46 ans aura ainsi l’occasion de diriger un club misant sur Kevin Durant et Kyrie Irving en 2020-2021. Ayant disputé 18 campagnes dans la NBA, Nash a été invité huit fois au match des étoiles durant sa carrière sur les courts qui s’est terminée en mars 2015.

«J’ai toujours souhaité être instructeur-chef et je voulais l’être au moment jugé approprié, a pour sa part commenté Nash, qui vit dans la région de Los Angeles. Je suis heureux de pouvoir travailler avec un groupe extraordinaire et le personnel en place ici. Je suis excité quant aux jeunes espoirs de l’équipe et j’ai hâte de déménager à Brooklyn avec ma famille pour constituer des membres importants de la communauté.»

Depuis sa retraite, Nash a entre autres travaillé comme DG de la formation canadienne senior de basketball et a passé les cinq dernières années comme conseiller au développement des joueurs chez les Warriors de Golden State, l’ancien club de Durant.

Éliminés au premier tour des séries par les Raptors de Toronto cette année, les Nets avaient gagné cinq de leurs huit affrontements de saison régulière à la reprise des activités de la ligue malgré plusieurs absents, dont Spencer Dinwiddie et DeAndre Jordan.