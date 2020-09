Travaux bruyants autour des studios de QUB Radio: Benoit Dutrizac «pète une coche» contre la ville

Ayant de la difficulté à animer son émission quotidienne à QUB radio en raison des travaux à proximité de la station, Benoit Dutrizac n'a pas mâché ses mots contre la Ville de Montréal.

«On ouvre un chantier devant un restaurant qui fonctionne, on met une piste cyclable devant les commerces de la rue St-Denis, on s'en cr***. On s'en fout des citoyens, on s'en fout des commerces, puis après Valérie Plante et Michel Leblanc disent “Revenez au centre-ville”, mais c'est pour ça qu'on ne revient pas au centre-ville parce que vous êtes une gang de cabochons, puis vous travaillez en cabochon.»

À la fin de son intervention, Dutrizac en a rajouté : «Restez chez vous, télétravail au maximum, Montréal ne mérite rien de mieux.»