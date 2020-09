Un père répertorie les cas de COVID-19 dans les écoles

Faute de pouvoir obtenir les informations du gouvernement, un père de Montréal a décidé de répertorier lui-même les écoles du Québec dans lesquelles au moins un cas de la COVID-19 a été déclaré.

• À lire aussi: Une 7e école de Québec touchée par la COVID-19, près de 200 élèves en congé forcé

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: Aucun bilan officiel des cas de COVID dans les écoles

Olivier Drouin souhaite ainsi informer les parents de la situation réelle dans les établissements scolaires de la province.

Selon lui, 300 000 personnes ont déjà consulté son site, covidecolesquebec.org, depuis sa mise en ligne il y a environ une semaine.

«Parents, professeurs et intervenant peuvent simplement aller sur le site web et soumettre l’information et moi, ce que je fais par la suite, j’ai plusieurs étapes de validation. Le plus facile, je demande la lettre qui a été émise par la commission scolaire ou l’école. Donc ça, ça confirme automatiquement que l’école a un cas», explique l’homme qui travaille dans le domaine de l’informatique.

M. Drouin considère que son site aide à rassurer les parents en leur donnant plus d’information.

«Certains me disent "t’as pas peur que ça crée la peur chez les parents ton site?" Au contraire, la peur c’est l’inconnu, c’est le manque d’information. Donc là, ils en ont un petit peu plus. Ils n’ont pas 100% de l’information, les cas ne sont pas là, mais au moins il y a les écoles, l’étendue géographie et le nombre d’éclosions à travers le Québec», soutient-il.

Travaillant sur ce projet en parallèle à son emploi, il espère que le gouvernement prendra la relève bientôt avec son propre site et qu’il pourra fermer le sien.

Le ministère de la Santé a indiqué par courriel que «dans un souci de transparence envers la population, le ministère s’est toujours assuré de divulguer l’information entourant la pandémie et s’assurera de la faire en ce qui concerne les écoles».

Bien qu’ils disent travailler là-dessus, aucun délai n’a été précisé pour la mise en ligne d’un répertoire des écoles touchées par la COVID-19.