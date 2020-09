Une tablée populaire en formule «pour emporter»

Un organisme de Trois-Rivières qui vient en aide aux gens dans le besoin a dû se réinventer et offrir des repas à emporter, pour continuer de nourrir les gens dans le besoin, même en temps de pandémie.

Un repas chaud, servi avec une soupe et un dessert: une formule si simple, pourtant si précieuse pour les 170 personnes qui viennent chercher chaque jour leur boîte lunch des Artisans de la paix.

«Je trouve ça formidable, ici, aux Artisans de la paix. Ils ont réussi à se réorganiser. Au moins, les gens du secteur peuvent manger cinq jours», a souligné jeudi Armand Parisé, qui vit dans la rue depuis quelques mois.

La formule cafétéria n'était plus possible à cause de la distanciation physique provoquée par la pandémie.

«Ce qu'on a fait, c'est un service "take out". À ce moment-là, les gens respectent le deux mètres et l'amènent chez eux pour le manger», a dit le directeur général de l'organisme, Robert Tardif.

Les Artisans de la paix peuvent maintenant offrir ces repas gratuitement grâce au Fonds d'urgence de Centraide. Le nombre de repas servi est passé d'une centaine à 170 chaque midi.

Les demandes de paniers sont aussi en hausse: 300 familles de Trois-Rivières en bénéficient présentement chaque semaine, une hausse d'environ 10 % par rapport à l'année dernière pour l'organisme.

Heureusement, les dons d'aliments sont au rendez-vous.

Moisson Mauricie-Centre-du-Québec fournit de l'aide alimentaire à 27 000 personnes par mois, une hausse de 2000 personnes par rapport à l'année dernière.