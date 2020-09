Vernon Adams change son fusil d’épaule

Le quart-arrière Vernon Adams fils a finalement décidé de ne pas se prévaloir de son droit de se retirer son contrat avec les Alouettes de Montréal, ont annoncé ceux-ci jeudi.

Conséquemment, le pivot de 27 ans a renoncé à tenter sa chance dans la NFL dont la saison régulière s’amorcera le 10 septembre. Initialement, il souhaitait voir de l’action après la confirmation de l’annulation de la campagne 2020 de la Ligue canadienne de football.

«Après avoir profondément révisé et réfléchi à mes opportunités au sud de la frontière, j'en suis venu à la conclusion que mon cœur est à Montréal. Cela m'a aidé à penser plus à mon avenir, et j'ai choisi d'honorer mon contrat avec les Alouettes. Nous avons amorcé quelque chose de spécial en 2019 à Montréal, et je demeure entièrement dévoué à mener cette équipe à la prochaine étape. La meilleure façon d'y arriver est de demeurer avec l'équipe et d'aider à nous rendre meilleurs de quelque façon possible», a déclaré Adams fils par voie de communiqué.

«Nous sommes satisfaits de la tournure des événements. Nous n'avons jamais douté de l'engagement de Vernon envers notre organisation, notre ville et nos partisans, a ajouté le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia. Nous sommes heureux que Vernon a choisi de faire partie de notre futur et qu'il va continuer de nous aider à atteindre nos objectifs en continuant de travailler main dans la main avec nous.

En janvier, Adams fils a paraphé une nouvelle entente avec les Alouettes valide jusqu'en 2022. Il a aidé l'équipe à terminer la saison 2019 avec une fiche de 10-8, complétant 283 de ses 431 passes pour des gains de 3942 verges et ce, en 16 parties. Il a terminé au deuxième rang de la LCF avec 24 passes de touché.