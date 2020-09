DES GROSEILLIERS, Daniel



À Laval, le 25 août 2020, à l'âge de 56 ans, est décédé Daniel Des Groseilliers, époux de Rebbeka David Guitard et frère de feu Christine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Camille, Simon et Anastasia, sa mère Francine Beaudoin, ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 20 septembre prochain de 14h à 18h, au 45 Champlain, Boisbriand, J7G 1J9. Compte tenu de la situation actuelle, nous devrons peut-être limité le nombre de personne et la durée de votre présence.Vous pouvez aussi témoigner votre sympathie à la famille via l'avis de décès de Daniel sur