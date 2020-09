Accessoires de cuisine: duos originaux

Animaux rigolos, cônes de circulation, nains de jardin, baguettes magiques, personnages de jeux vidéo... Parce que les salières et poivrières originales volent souvent la vedette sur la table, voici quelques duos qui égayeront cette saison des épluchettes !

En vacances

Voilà un duo qui donnera envie de prolonger les vacances ! La petite voiture et sa roulotte colorées en céramique semblent en route vers un terrain de camping. Cette salière et cette poivrière trouveront immanquablement le chemin de vos repas en plein air.

► linenchest.com > 12,95 $

Magnétiques

Le sel, le poivre et la banane ne se marient certes pas souvent dans une même assiette... Mais sur la table, ces aliments auront un effet magnétique ! Gageons que cette salière et cette poivrière en forme de banane coupée en deux morceaux, rassemblés par un aimant, ne resteront pas longtemps sur la nappe.

► linenchest.com > 9,95 $

Ça pique !

Si saupoudrer beaucoup de poivre sur son repas peut rendre celui-ci un peu trop piquant, imaginez lorsque ce condiment provient d’une poivrière en forme de cactus ! Il n’y a pas de doute, cet ensemble de salière et poivrière saura rehausser vos plats et le décor de votre terrasse !

► linenchest.com > 7,99 $

Décollage !

L’ensemble salière et poivrière en porcelaine Apollo de Jonathan Adler représente deux fusées de style rétro affichant des teintes dorées. Petits et grands s’amuseront à les faire décoller jusqu’à leur assiette ! Vendus dans une jolie boîte, ces accessoires à la fois utiles et décoratifs s’offrent bien en cadeau.

► labaie.com > 77 $

Complices

Ces mains illustrent un mouvement qu’effectuent deux personnes qui ont dit les mêmes mots en même temps. Elles font un vœu en joignant leurs auriculaires, de la même façon que cette salière et cette poivrière des plus complices ! Ces petites merveilles sont fabriquées à la main, en dolomite.

► stokesstores.com > 9,99 $