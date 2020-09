Airsoft: 800 personnes joueront à la guerre en Beauce, malgré la pandémie

Plus de 800 joueurs armés de fusils airsoft devraient converger vers une petite municipalité de la Beauce ce week-end pour un tournoi annuel très populaire, et ce, malgré la menace de la COVID-19.

Les organisateurs ont décidé de tenir l’événement malgré la pandémie et bien que la Santé publique ait interdit les rassemblements de plus de 250 personnes. Ils disent qu'ils respectent les règles.

«On a vérifié avec la Santé publique avant. C’est tout ce que je peux vous dire. Il n'y aura pas d'autres commentaires», a confié Sébastien Messier-Simon, l’un des organisateurs de l’événement qui se tient à Sainte-Marguerite depuis 10 ans. Il a refusé de dire si des mesures de protection contre la COVID-19 avaient été mises en œuvre.

Les billets à 50$ ont été vendus l’hiver dernier sur une plateforme en ligne du commerce de surplus militaire Pont-Rouge, à Québec. Ce dernier est un commanditaire de l’événement.

Les joueurs sont attendus dès vendredi soir pour camper sur le terrain privé qui a été aménagé pour ce sport.

Dans une vidéo, on entend l’un des promoteurs faire valoir l’événement de samedi. «Ça va nous faire du bien de se revoir et de se donner une poignée de main. Non! On ne doit pas le faire, en raison de la pandémie», lance-t-il néanmoins, comme avertissement.

Ce même promoteur note aussi que certains «terrains» ne seront pas accessibles, en raison de la distanciation physique exigée par la Santé publique.

L'airsoft est un jeu qui recrée des combats avec de fausses armes à feu. C'est un équivalent du paintball. Cependant, au lieu d'utiliser des balles de peinture, les joueurs utilisent de petites billes de plastique biodégradable qui pincent très fort.

Ils sont des milliers à travers le Québec à pratiquer ce sport. Pour se protéger, les joueurs utilisent un casque qui couvre presque tout le visage.

L’un des fondateurs de la future Fédération des joueurs de paintball et d'airsoft du Québec demande aux organisateurs d’être prudents.

«On leur demande de respecter les règles de la Santé publique et de s’assurer que tous les joueurs seront à une bonne distance dans tous les cas», a expliqué Jean-Luc Tessier, porte-parole de la future fédération.

«Nous demandons à tous les joueurs d’être terriblement vigilants, en raison de la pandémie, a-t-il ajouté. On ne veut pas d’éclosion de COVID dans ce contexte, et c’est notre responsabilité sociale à tous de s’en assurer.»

Du côté de la municipalité de Sainte-Marguerite, le maire n‘était pas disponible pour commenter la nouvelle. Mais une adjointe, qui ne voulait pas être nommée, nous a dit que les organisateurs avaient parlé de 250 à 300 joueurs seulement.

Or 800 billets ont été vendus, selon nos sources, pour la «Battlefield 2020». L’organisateur fait également signer des avis de non-responsabilité en raison de la pandémie, afin de se décharger en cas d’éclosion de COVID-19 à la suite de l’événement.

Selon le criminaliste Jean-Pierre Rancourt, «au niveau criminel, ils ne pourront pas s’en tirer s’il y a un rassemblement de plus de 250 joueurs, mais les joueurs ont été avertis d’avance des risques. Ils ne pourront pas dire qu’ils ne le savaient pas».

La Santé publique était incapable de dire si l’événement est illégal et la Sûreté du Québec n’a pas été en mesure de dire si elle se présenterait au tournoi afin de vérifier si toutes les règles imposées par le gouvernement sont respectées.