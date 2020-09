Jeudi dernier, quand a été annoncée la directive du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qui confirmait que le sport scolaire n’allait débuter que le 1er octobre, les appels à Football Québec ont été fort nombreux.

Moins de 24 heures plus tard, le premier ministre François Legault a permis à Football Québec de souffler en annonçant que le sport scolaire serait de retour le 14 septembre, si tout se passe bien.

« À partir de l’annonce du ministre, on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d’appels, affirme le coordonnateur au développement et registraire à la fédération, Marc Fortin. Entre mercredi, quand la nouvelle est sortie, et vendredi, ce n’était pas drôle. Depuis l’annonce du premier ministre, les appels ont beaucoup diminué et les gens attendent de voir ce qui va se passer. »

Malgré l’intérêt de certaines équipes et d’individus de se joindre au réseau civil, les transferts ne se font pas aussi facilement. Des protocoles entre le Réseau du sport étudiant du Québec (RESQ) et Football Québec sont en place afin d’éviter des va-et-vient constants entre les deux organisations.

« Dans le cadre du Livre vert, les territoires de chaque club sont protégés à Montréal, explique Fortin. Une équipe scolaire du secteur privé compte des joueurs de plusieurs territoires. Le transfert de l’équipe n’est donc pas possible. Aussi, les équipes doivent afficher leurs couleurs au plus tard le 1er mai, si elles veulent se tourner vers le football associatif. L’inverse est aussi vrai. »

Au niveau individuel, des joueurs pourraient faire le saut dans le réseau civil, si jamais les nouvelles du gouvernement ne sont pas à leur goût le 14 septembre. « Au Collège de Laval, des jeunes qui habitent sur le territoire des Vikings de Laval-Nord ont démontré de l’intérêt à transférer, confirme Fortin. Il n’y aurait pas d’équipe scolaire si les sept ou huit joueurs s’en allaient au civil. Ils ont décidé d’attendre la décision du gouvernement avant de bouger.

« Comme les équipes, les joueurs ont une date limite pour s’engager au-delà de laquelle les transferts ne sont plus possibles. Cette date est le 1er août. Dans le cas présent, les joueurs du réseau scolaire ne se sont pas encore engagés puisque la saison n’a pas encore débuté. Toutefois, il leur aurait été impossible de revenir au scolaire en 2020, s’ils s’étaient engagés au civil dès le moment où ils ont manifesté leur intérêt. »

Bon départ

Football Québec assure que tout s’est bien passé, la fin de semaine dernière, lors du coup d’envoi de la saison de la Montreal Regional Football League (MRFL), qui regroupe les catégories atome, moustique et pee-wee et des circuits bantam et midget AAA. On parle d’environ 50 équipes. En fin de semaine, les ligues Montréal Métro et senior débuteront leurs activités.

« Pour l’instant, on n’a pas eu de retour négatif, a mentionné Fortin jeudi, lors de notre entretien. Selon le son de cloche reçu, les arbitres se disaient aussi très satisfaits. »

Les recteurs inquiets

Avec l’objectif d’obtenir un portrait le plus fidèle possible de la situation, les recteurs des 12 établissements québécois qui présentent du sport interuniversitaire ont tenu une rencontre, jeudi, avec le président et directeur général du RSEQ, Gustave Roel.

« La plus grande crainte des recteurs est que les athlètes contaminent la communauté universitaire au complet, a confié Roel. S’il y a une éclosion dans une équipe de football, ça va toucher plusieurs facultés de l’institution concernée puisque les joueurs sont répartis dans les différents programmes. C’est pourquoi ils voulaient que je leur donne le portrait de la situation. Oui, il va y avoir des cours à distance, mais la ministre de l’Enseignement supérieur [Danielle McCann] désire qu’il y ait un minimum de 30 pour cent des étudiants en présentiel. Même chose pour les cégeps. »

« Les recteurs sont conscients que si les éclosions se multiplient, le gouvernement va fermer les régions au lieu de confiner comme ce fut le cas en mars, de poursuivre le PDG du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Tout le monde souhaite qu’il y ait du sport, mais la décision va au-delà des terrains. Dans cette optique, il y a un risque qu’on doive arrêter la saison en cours de route si on part. À titre d’exemple, les équipes sportives de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) se retrouveraient isolées et ne pourraient pas poursuivre. »

« Il n’y a pas de décision d’arrêter toutes les disciplines ou seulement certaines si la décision est d’annuler la saison d’automne, d’ajouter Roel. C’est une décision très difficile. Aussi, il faudra voir si les sports qui se poursuivent l’hiver [volleyball et basketball entre autres] connaîtront leur sort au même moment que les sports d’automne. »

Consensus recherché

Pour le basketball notamment, les entraîneurs ont déjà concocté un calendrier prévoyant un début de saison en janvier et une conclusion en avril quelques semaines plus tard qu’à l’habitude.

Roel mentionne que la porte est toujours ouverte pour que chaque établissement se prononce de façon individuelle sur son désir de disputer une saison d’automne ou pas. Le consensus semble toutefois posséder une longueur d’avance. « Au final, la démocratie va parler si les universités, de façon majoritaire, optent pour qu’elles fassent chacune leur choix, a-t-il indiqué, mais l’aspect solidarité est un point important. Dans l’éventualité qu’une université joue et qu’une autre ne participe pas aux activités, ça peut laisser des traces. Les institutions veulent faire preuve de cohérence. »

Les universités tout comme les institutions collégiales feront connaître leur décision le 14 septembre, à savoir si elles vont de l’avant ou non avec la saison d’automne.