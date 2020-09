Cinq vins pour profiter de la longue fin de semaine

La rentrée rime avec la multiplication des nouveaux arrivages à la SAQ.

La qualité d’ensemble est remarquable, si bien que j’aurais pu vous dresser une liste dix fois plus longue que celle de cette semaine. Faute d’espace, j’ai dû en retenir seulement cinq. Or, bonne nouvelle : Les Méchants Raisins sont en train de vous préparer un cahier spécial qui regroupera les 50 meilleurs vins à ne pas manquer. Pour en savoir davantage, suivez notre blogue sur le site du Journal et écoutez-nous chaque semaine dans notre baladodiffusion sur QUB Radio. D’ici là, profitez de l’été qui tire à sa fin. Buvez moins. Buvez mieux.

Plaimont, Les Cépages Préservés 2017

Photo courtoisie, SAQ

★★1⁄2 | $1⁄2

Une belle découverte que ce blanc original provenant du Gers, près de Toulouse, dans le sud de la France. On perçoit des notes florales, du jasmin et des fruits blancs. En bouche, le vin paraît ample tout en étant doté d’une bonne acidité et d’une buvabilité indéniable.

France 13 % | Vin blanc | 16,95 $ | 2,2 g/L

Code SAQ : 14397387

KWV, Scattered Earth Cinsault 2019

Photo courtoisie, SAQ

★★1⁄2 | $

La pandémie a frappé particulièrement fort en Afrique du Sud où un interdit complet sur les ventes d’alcool a été instauré. Je vous invite à les encourager en mettant la main sur ce délicieux rouge à base de cinsault, un cépage rhodanien qui a le vent dans les voiles. C’est juteux, souple, de bonne concentration tout en ayant de la fraîcheur.

Afrique du Sud 14 % | Vin rouge | 12,95 $ | 2,5 g/L

Code SAQ : 14096293

Fabien Jouves, Cochon de Dieu 2018

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $$

« Cochon de Dieu », c’est le juron préféré du père de Fabien, un jeune vigneron créatif. Cultivés en bio et biodynamie, les raisins sont vinifiés sans intrant chimique. Explosion de fraise, de cassis et de charbon. C’est ample, fluide, énergique. L’impression d’un

beaujolais sur stéroïdes.

France 13 % | Vin rouge | 20,95 $ | 1,2 g/L | BIO

Code SAQ : 14426117

Château La Tour de Beraud 2018

Photo courtoisie, SAQ

★★1⁄2 | $$

Anne et François Collard sont connus pour les excellents vins du Domaine Mourgue du Grès. Le couple est également derrière le Château La Tour de Béraud. Le rouge se démarque par la présence dans l’assemblage du marselan, un cépage issu du croisement entre le cabernet-sauvignon et le grenache auquel s’ajoutent carignan et syrah. C’est un vin au caractère rustique par ses tanins charpentés.

France 13,5 % | Vin rouge | 18,10 $ | 2,5 g/L | BIO

Code SAQ : 12102629

Bernhard Ott, Fass 4 Grüner Veltiner 2019

Photo courtoisie, SAQ

★★★1⁄2 | $$$

Les vins du domaine Ott font partie de l’élite autrichienne. Un blanc fait uniquement de grüner veltiner. Le nom de la cuvée fait écho à l’époque du père de Bernhard dont les clients préféraient le vin que contenait la 4e barrique. Des parfums précis de lime, de pêche, de craie et de miel. La bouche se démarque par son équilibre remarquable entre richesse contenue, impression fruitée, salinité et acidité vibrante.

Autriche 13 % | Vin blanc | 30,50 $ | 2,7 g/L | BIO

Code SAQ : 12088636

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com