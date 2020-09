Comment dire ma vérité?

Pour faire plaisir aux enfants et mettre un peu de piquant dans notre vie de confinés, mon mari a acheté un chien en avril dernier. Tout le monde devait en prendre soin et assumer sa part de l’entretien de la bête, et ça a marché pendant une couple de mois.

Puis, quand le déconfinement est survenu, et qu’ensuite la vie a repris un cours presque normal, je me suis retrouvée seule pour tout faire, car personne d’autre n’était au rendez-vous, même pas mon mari qui a toujours plus important à s’occuper. La plupart du temps, je me mets en colère contre moi-même pour avoir accepté d’adopter l’animal. À part le renvoyer au chenil et créer un drame familial, que me reste-t-il comme solution ?

Reléguée au rang de domestique

Prenez votre courage à deux mains pour réunir les vôtres et les mettre devant leur absence de respect du contrat initial et l’obligation qu’ils ont de s’y conformer s’ils ne veulent pas que l’animal disparaisse de leur vie.