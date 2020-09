Crise du logement: le fédéral investit partout sauf au Québec, dit un député du Bloc

Avec la crise du logement qui sévit à Montréal, le député du Bloc québécois, Denis Trudel, est scandalisé que le gouvernement fédéral investit partout au pays en matière de logements sociaux... sauf au Québec.

«Le gouvernement Trudeau dépense déjà pour du logement social partout à travers le Canada, sauf au Québec. C’est quand même un scandale!», a-t-il déclaré au micro de Pierre Nantel, à QUB radio, vendredi.

ANTOINE ROBITAILLE/AGENCE QMI

M. Trudel indique qu’il a tenté de faire une coalition avec les députés libéraux du Québec afin de mettre de la pression sur M. Trudeau dans les derniers moins, mais sans succès.

«Ce qu’on me répond, c’est que ni Hussein (le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada) et ni Trudeau ne sont conscients de la précarité de la situation. Du moins, ils ne l’étaient pas avant la crise», a déclaré le représentant de la circonscription Longueuil–Saint-Hubert.