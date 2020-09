GUAY, Danielle



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Danielle Guay le 27 avril dernier à l'âge de 75 ans.Son départ laisse un immense vide dans le coeur de sa famille et de son entourage. Elle laisse dans le deuil, son fils Marc ainsi que sa fille Sylvie (Brian), et ses petits-enfants Raphaël et Nathan. Elle était une grand-maman aimante et attentionnée.Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs : Josette et Marie-France (Victtorio) ainsi que leurs familles respectives. La famille était un aspect important de sa vie et une valeur intrinsèque.Vous pourrez vous recueillir sur l'urne de madame Guay, le lundi 14 septembre prochain au Salon funéraire Urgel Bourgie, situé au 1255 Beaumont à Ville Mont-Royal.La liturgie aura lieu à 14h sur place. Elle sera portée à son dernier repos à 15h30 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Pour ceux et celles qui souhaitent commémorer sa mémoire, nous vous invitons à faire un don à un organisme visant le bien-être des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.Le CAFGRAF (Groupe d'entraide en santé mentale de Laval).