Denis Shapovalov se qualifie pour les huitièmes de finale à Flushing Meadows

Denis Shapovalov a remporté un match complètement fou contre l’Américain Taylor Fritz, vendredi, à New York, pour obtenir sa place en huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis.

Shapovalov, 12e tête de série du tournoi et 17e joueur au monde, l’a emporté en cinq manches de 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(5) et 6-2 sur la 25e raquette mondiale.

Cette victoire a permis au Canadien de 21 ans de prendre rendez-vous avec le Belge David Goffin, 10e au monde, en ronde des 16.

Personne ne donnait chère de la peau de Shapovalov en quatrième manche, alors que Fritz n’était qu’à un jeu de la victoire. Le Canadien venait de perdre le troisième set après avoir mené 3 à 1 et l’Américain s’était rapidement forgé une avance de 5 à 2 dans le quatrième.

C’est alors que Shapovalov a réussi à inverser la vapeur en remportant quatre des cinq parties suivantes en plus du bris d’égalité. Fritz ne s’est pas remis de ce dur coup et a finalement rendu les armes après 3 h 26 min de jeu.

Shapovalov réussi 22 as contre 18 pour son adversaire, mais a également commis 10 doubles fautes. Il a aussi mené l’Américain 60 à 52 au chapitre des points gagnants.

Auger-Aliassime confiant

Après son impressionnante victoire en trois manches face à l’ancien numéro un mondial Andy Murray, Félix Auger-Aliassime se mesurera au Français Corentin Moutet, 77e joueur mondial, au troisième tour. Le gagnant de ce duel affrontera ensuite l’Autrichien Dominic Thiem, troisième au monde, ou le Croate Marin Cilic, 38e.

Photo AFP

«Je connais très bien Moutet. J’avais 9 ans la première fois que j’ai joué contre lui», a lancé le Québécois, 21e raquette mondiale, en entrevue avec l’ATP.

Depuis que les deux joueurs évoluent chez les professionnels, Auger-Aliassime a eu l’avantage sur le Français. Il l’a d’abord défait en 2018 au Challenger de Lyon puis en 2019 à Wimbledon.

C’est la deuxième fois de sa carrière que le Québécois de 20 ans atteint le troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem. Il avait fait de même l’an dernier sur le gazon du All England Club. Mais cette fois-ci est différente selon lui.

«Je suis beaucoup mieux préparé, plus posé. Je crois que je suis un joueur et une personne différente maintenant. Je suis plus calme, je sais comment jouer et où je m’en vais», a raconté Auger-Aliassime en entrevue à TSN.

Après avoir vaincu son compatriote Vasek Pospisil en première ronde et Moutet en deuxième lors du tournoi londonien, le Québécois avait été éliminé en trois manches par le Français Ugo Humbert. Quelques jours plus tôt, au tournoi de Queen’s, il avait accédé aux demi-finales où il avait livré une excellente bataille à l’Espagnol Feliciano Lopez.

«Je crois que l’année dernière, à Wimbledon, il y avait beaucoup d’attentes en raison des résultats que j’avais eus la semaine précédente. J’ai gagné les deux premiers matchs, mais ensuite je sentais que mon jeu n’était pas à point et que j’étais toujours à la limite. Ce n’était pas suffisant, a expliqué Auger-Aliassime. Maintenant je me sens confiant. Le travail reste à faire, mais je crois pouvoir continuer de bien jouer et me rendre plus loin.»

Le Canadien Vasek Pospisil, 94e au monde, est également toujours en lice à New York. Au troisième tour, il affrontera l’Espagnol Roberto Bautista Agut, 11e au monde.